Стартап EasyRecrue привлек €6 млн. инвестиций

Парижская рекрутинговая платформа EasyRecrue привлекла €6 млн. в третьем раунде финансирования.
Лид-инвестором раунда выступил Entrepreneur Venture при участии Elaia Partners и Ambition Numérique (управляемым Bpifrance).
Компания, которая также получила €2 млн. долгового финансирования, намерена использовать полученные средства для расширения в Европу, исследования и разработку для расширения своей модели, и для приобретений в дальнейшем (последним было Visio4people в 2016 году).
Главой компании, созданной в 2012 году, является ее соучредитель Микаэль Каброль. Easyrecrue по модели SaaS и предоставляет своим клиентам набор цифровых решений для оказания помощи специалистам по подбору персонала, совершая предварительную проверку кандидатов.
В настоящий момент стартап насчитывает более 200 клиентов, в том числе Air Liquide, Societe Generale, SNCF, Dassault Aviation, Louis Vuitton, Voyage Prive, Carrefour, и т.д.
Перевод специально для mmgp http://www.finsmes.com/2017/05/easyr...ing-round.html
https://www.etxt.ru/antiplagiat/9c86...7defc4f3700c4/