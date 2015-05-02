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Стартап EasyRecrue привлек €6 млн. инвестиций

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Стартап EasyRecrue привлек €6 млн. инвестиций

Парижская рекрутинговая платформа EasyRecrue привлекла €6 млн. в третьем раунде финансирования.

Лид-инвестором раунда выступил Entrepreneur Venture при участии Elaia Partners и Ambition Numérique (управляемым Bpifrance).

Компания, которая также получила €2 млн. долгового финансирования, намерена использовать полученные средства для расширения в Европу, исследования и разработку для расширения своей модели, и для приобретений в дальнейшем (последним было Visio4people в 2016 году).


Главой компании, созданной в 2012 году, является ее соучредитель Микаэль Каброль. Easyrecrue по модели SaaS и предоставляет своим клиентам набор цифровых решений для оказания помощи специалистам по подбору персонала, совершая предварительную проверку кандидатов.


В настоящий момент стартап насчитывает более 200 клиентов, в том числе Air Liquide, Societe Generale, SNCF, Dassault Aviation, Louis Vuitton, Voyage Prive, Carrefour, и т.д.

Перевод специально для mmgp http://www.finsmes.com/2017/05/easyr...ing-round.html

https://www.etxt.ru/antiplagiat/9c86...7defc4f3700c4/
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