Royal FX - royal-fx.net

Я не админ,тема создана на условиях листинга.
Старт 16 мая
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Цитата:
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Добро пожаловать в Royal FX, глобального управления инвестиционной компании , специализирующейся на рынке Форекс. Компания проводит торги на рынке Форекса с его уникальным фундаментальным и техническим анализом, поэтому может предложить широкий спектр финансовых услуг , которые отвечают потребностям различных групп клиентов. Наши профессиональные сотрудники фирмы установить на компетентность и опыт в различных инвестиционных сферах. Мы требуем , индивидуальных решений , чтобы быть в лучших интересах наших клиентов.
Высокая частота торговли часто может привести к разрушению капитала с течением времени. Royal FX цель состоит в том, чтобы найти несколько хороших сделок каждый день , чтобы генерировать положительную доходность по сравнению с в среднесрочной перспективе. Кроме того, наши инвестиционные эксперты стимулы для получения прибыли для наших клиентов , как это возможно. Это гарантирует , что каждая сделка помещается с одной целью - сделать наших клиентов более богатыми.
Планы:
Этап 1
Период (календарных дней) - 1-20
Суточная прибыль - 2,4%
Вывод депозита - нет
Этап 2
Период (календарных дней) - 21-40
Суточная прибыль - 2,8%
Вывод депозита - да
Этап 3
Период (календарных дней) - 41-60
Суточная прибыль - 3,2%
Вывод депозита - да
Этап 4
Период (календарных дней) - 61-80
Суточная прибыль - 3,6%
Вывод депозита - да
Этап 5
Период (календарных дней) - 81-100
Суточная прибыль - 4%
Вывод депозита - да
Этап 6
Период (календарных дней) - 101-120
Суточная прибыль - 4,4%
Вывод депозита - да
Этап 7
Период (календарных дней) - 121+
Суточная прибыль - 4,8%
Вывод депозита - да
Принимает Perfect Money, Bitcoin, Payeer, AdvCash
Минималка 10$
Вывод до 24 часов.
Реф.программа 5-2-1%
Date : 2017-05-16 11:40:37
From/To Account : U917524705990
Amount : -200.00
Currency : USD
Status : COMPLETED
Transaction Name : INNER_SYSTEM
Memo : Deposit 200, Login polaks
Payment ID : 8670fb2c-512e-46ee-ae43-487493ca2359
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Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.
Вся информация для описания взята с сайта проекта.