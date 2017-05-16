Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Royal FX - royal-fx.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 16:09
#1
Модератор
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 42,823
Благодарностей: 8,530
Записей в блоге: 8
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Продавец фантиков 
Royal FX - royal-fx.net


Я не админ,тема создана на условиях листинга.
Старт 16 мая

гугл
Цитата:
Добро пожаловать в Royal FX, глобального управления инвестиционной компании , специализирующейся на рынке Форекс. Компания проводит торги на рынке Форекса с его уникальным фундаментальным и техническим анализом, поэтому может предложить широкий спектр финансовых услуг , которые отвечают потребностям различных групп клиентов. Наши профессиональные сотрудники фирмы установить на компетентность и опыт в различных инвестиционных сферах. Мы требуем , индивидуальных решений , чтобы быть в лучших интересах наших клиентов.

Высокая частота торговли часто может привести к разрушению капитала с течением времени. Royal FX цель состоит в том, чтобы найти несколько хороших сделок каждый день , чтобы генерировать положительную доходность по сравнению с в среднесрочной перспективе. Кроме того, наши инвестиционные эксперты стимулы для получения прибыли для наших клиентов , как это возможно. Это гарантирует , что каждая сделка помещается с одной целью - сделать наших клиентов более богатыми.
Планы:

Этап 1
Период (календарных дней) - 1-20
Суточная прибыль - 2,4%
Вывод депозита - нет
Этап 2
Период (календарных дней) - 21-40
Суточная прибыль - 2,8%
Вывод депозита - да
Этап 3
Период (календарных дней) - 41-60
Суточная прибыль - 3,2%
Вывод депозита - да
Этап 4
Период (календарных дней) - 61-80
Суточная прибыль - 3,6%
Вывод депозита - да
Этап 5
Период (календарных дней) - 81-100
Суточная прибыль - 4%
Вывод депозита - да
Этап 6
Период (календарных дней) - 101-120
Суточная прибыль - 4,4%
Вывод депозита - да
Этап 7
Период (календарных дней) - 121+
Суточная прибыль - 4,8%
Вывод депозита - да

Принимает Perfect Money, Bitcoin, Payeer, AdvCash
Минималка 10$
Вывод до 24 часов.
Реф.программа 5-2-1%

Date : 2017-05-16 11:40:37
From/To Account : U917524705990
Amount : -200.00
Currency : USD
Status : COMPLETED
Transaction Name : INNER_SYSTEM
Memo : Deposit 200, Login polaks
Payment ID : 8670fb2c-512e-46ee-ae43-487493ca2359

Посмотреть

Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.
Вся информация для описания взята с сайта проекта.
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Я инвестирую с Allhyip.net
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Последний раз редактировалось polaks; Сегодня в 16:30.
polaks вне форума  
Старый Сегодня, 16:46
#2
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 4,752
Благодарностей: 1,441
УГ: 1
КП: 0.162
подарки
Re: Royal FX - royal-fx.net
Так понимаю, что вывод депа только через 20 дней...
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Старый Сегодня, 17:07
#3
Профессионал
 
Имя: Vel
Регистрация: 27.08.2015
Сообщений: 5,366
Благодарностей: 1,061
УГ: 1
КП: 0.001
Re: Royal FX - royal-fx.net
А я так понял, что через 40
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