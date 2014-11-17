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Rabobank запускает венчурный фонд, ориентированный на продовольственные и с/х фирмы

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Rabobank запускает венчурный фонд, ориентированный на продовольственные и с/х фирмы

Глобальная финансовая компания Rabobank Group запускает новый венчурный фонд для продвижения инноваций в продовольственном и сельскохозяйственном секторах.

Часть Rabo Private Equity - Rabo Food & Agri Innovation Fund будет инвестировать средства в продовольственные и сельскохозяйственные компании на ранних этапах финансирования. Объектами инвестирования выступят фирмы из США и Западной Европы, которые получат финансовую поддержку, а также доступ к экспертам Rabobank по вопросам продовольствия и сельского хозяйства.

Под руководством Ричарда О'Гормана, Rabo Food & Agri Innovation Fund будет дополнять другие виды деятельности, поддерживаемые банком в области продовольствия и сельского хозяйства, включая косвенные инвестиции в стратегические венчурные фонды и фонды прямых инвестиций.

Rabobank был основан в 1898 году с мыслью, что концепция совместной работы фермеров принесет пользу всем. Продовольствие и сельское хозяйство были, есть и всегда будут в центре стратегии компании. По словам представителя банка: "Мы считаем, что устойчивое партнерство в сфере продуктов питания и сельского хозяйства играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в будущем. Мы обслуживали и поддерживали наших клиентов в этих областях в течение многих десятилетий. И мы будем продолжать обслуживать их, предоставляя им доступ к финансам для развития и совершенствования своего бизнеса, позволяя им устойчиво играть свою роль в обеспечении долгосрочной продовольственной безопасности. За последние 115 лет мы накопили множество знаний о пищевой цепи по всему миру. Знания, которые мы продолжаем расширять благодаря нашим частым контактам с клиентами и нашими специализированными подразделениями в области продовольствия и агробизнеса, специализированными банкирами и нашими партнерскими связями с центрами знаний по всему миру. Знания, которыми мы делимся с нашими клиентами и другими заинтересованными сторонами в целях дальнейшего развития их бизнеса, а также продовольственного и сельскохозяйственного сектора."

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