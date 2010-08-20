Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,895 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

pascalcoin.org - PascalCoin (PASC)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:32
#1
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,819
Благодарностей: 3,213
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек 
pascalcoin.org - PascalCoin (PASC)


Торговый символ: PASC
Год основания: 11.08.2016
Протокол генерации: POW
Основатель: PascalCoin
Алгоритм: SHA-256
Всего монет: 86 382 360 PASC

PascalCoin – написанная "с нуля" криптовалюта. Предназначена для для работы без сохранения истории операций, однако с возможностью отслеживания двойных трат и проверки баланса. Вместо сохранения истории баланса в блокчейне, все транзакции логируются в SafeBox (похож на систему банковских счетов).

Каждый кошелек – p2p-узел. Учетные записи SafeBox непрерывно синхронизируются с другими узлами, что не позволяет взломать базу данных.

Преимущества:
– аккаунт сети SafeBox содержит ключ и баланс счета. Только его владелец может производить операции с выбранной учетной записью;
– каждый новый блок добавляет пять счетов в блокчейну. Первый – вознаграждение майнеру, остальные – пустые аккаунты;
– с каждого блока в блокчейне генерируется SafeBox-хэш (чтобы убедиться, что хэш не поврежден и не используется для мошеннических операций);
– размер SafeBox остается под контролем благодаря включенных в него аккаунтам;
– возможность проверки баланса счета в каждом блоке (удаление предыдущей цепочки блоков).

Сайт: pascalcoin.org
--------------------------------------------------
Ваш опыт работы с криптовалютой?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Оплаченная реклама: PROFIT-HUNTERS.BIZ: ЛУЧШИЙ ХАЙП ПОРТАЛ В РУНЕТЕ! ВОЗВРАЩАЕМ ПОТЕРИ!
Klyck на форуме  
Ответить
Метки
pascalcoin, pascalcoin добыча, pascalcoin криптовалюта, pascalcoin майнинг, pascalcoin обзор, pascalcoin описание, pascalcoin отзывы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар dimkaoinvest
turbocoin.ru - turbocoin
От dimkaoinvest в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Robus Fund - robusfund.com
От andrey56 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Klyck
morinda.com - Morinda (Моринда)
От Klyck в разделе «Сетевой маркетинг - MLM»
Аватара нет
Прогнозы от MSI_1
От holl4 в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар LSasha
Новый кошмар на Уолл-стрит
От LSasha в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватара нет
Wiozfx - wiozfx.com
От XMAC в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,895
Тем
469,772
Сообщений
11,611,324

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube