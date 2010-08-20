pascalcoin.org - PascalCoin (PASC)

Торговый символ:
PASC
Год основания:
11.08.2016
Протокол генерации:
POW
Основатель:
PascalCoin
Алгоритм:
SHA-256
Всего монет:
86 382 360 PASC
PascalCoin
– написанная "с нуля" криптовалюта. Предназначена для для работы без сохранения истории операций, однако с возможностью отслеживания двойных трат и проверки баланса. Вместо сохранения истории баланса в блокчейне, все транзакции логируются в SafeBox (похож на систему банковских счетов).
Каждый кошелек – p2p-узел. Учетные записи SafeBox непрерывно синхронизируются с другими узлами, что не позволяет взломать базу данных.
Преимущества:
– аккаунт сети SafeBox содержит ключ и баланс счета. Только его владелец может производить операции с выбранной учетной записью;
– каждый новый блок добавляет пять счетов в блокчейну. Первый – вознаграждение майнеру, остальные – пустые аккаунты;
– с каждого блока в блокчейне генерируется SafeBox-хэш (чтобы убедиться, что хэш не поврежден и не используется для мошеннических операций);
– размер SafeBox остается под контролем благодаря включенных в него аккаунтам;
– возможность проверки баланса счета в каждом блоке (удаление предыдущей цепочки блоков).
Сайт: pascalcoin.org
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