Notion Capital закрыл свой третий венчурный фонд на $140 млн.



Базирующаяся в Лондоне фирма венчурного капитала Notion Capital закрыла свой третий фонд Notion Capital III LP на $140 млн.(£107 млн.).



Закрытие фонда произошло почти через два года после того, как он был впервые анонсирован на $120 млн.Тогда Notion Capital отметила, что планирует увеличить фонд к концу 2015 года до $150 млн. долларов. Как сообщалось ранее, денежные средства фонда пошли на предприятия, ориентированные на SaaS (разработку программного обеспечения по требованию) и облачные стартапы в Европе.



Среди инвесторов были Cisco’s VC arm, Cisco Investments, а также Emory и Texas A&M университеты в США и Ireland’s Key Capital.



Закрыв Notion Capital III LP, Notion Capital также выпустила новый отдельный фонд на $80 млн (£60 млн) фонд с названием Notion Capital Opportunities LP, который будет использоваться для дальнейшего финансирования существующего портфеля стартапов. Это достаточно гибкий фонд, то есть он может поддерживать “лучшие” компании в существующих группах компаний из всех трех венчурных фондов.



Основанная в 2009 году, Notion Capital была создана братьями Ben and Jos White после продажи своей компании под названием MessageLabs корпорации Symantec за $700 млн. Два предыдущих фонда Notion Capital в общей сложности составили около $150 млн.



Кроме того, Notion Capital назначил двух новых партнеров, Chrys Chrysanthou и Patrick Norris, которые перешли с других должностей в венчурной компании.



“Мы создали концепцию в 2009 году в разгар худшего финансового кризиса, в то время, когда венчерные активы оставались неисследованными в Европе”, - объяснил управляющий партнер Notion Capital Stephen Chandler. “Наши американские друзья в значительной степени самоустранились от этого. Фонд создали на фоне очень успешного выхода с MessageLabs, который укрепил наш взгляд на возможности. Облако, которое находится в самом центре нашей инвестиционной активности, означает, что в Европе иного инвестиционных возможностей, можно развивать, развертывать, продавать и поддержать продукты по всему миру способами, которые были просто не возможны десять лет назад и играют существенное значение в этом деле.”



