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Talent.io привлек $8,8 млн для своей платформы по подбору талантливых сотрудников

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Talent.io привлек $8,8 млн для своей платформы по подбору талантливых сотрудников


Французский стартап Talent.io превратил поиск высококвалифицированных сотрудников в маркетплейс, связывая талантливых инженеров с различными технологическими компаниями. Данный стартап только что привлек $8,8 млн. (8 миллионов евро) от действующих инвесторов – венчурных компаний Alven Capital и Ventech.

Хотя Talent.io и начал свою деятельность в Париже, теперь компания работает и во многих других крупных европейских городах, таких как Берлин и Лондон. Для этого стартап приобрел сервисы Webcrowd и Go Digital.

Квалифицированные инженеры регистрируются на данной платформе, когда они желают найти новую работу. Talent.io проводит тщательный отбор, чтобы сохранить только наиболее перспективных кандидатов. Затем технологические компании каждую неделю получают электронную почту со списком новых претендентов на свободные вакансии, после чего эти компании могут проводить собеседование с заинтересовавшими их кандидатами.



Все претенденты, которые в течение месяца не находят новую работу, автоматически удаляются с платформы. Кроме того, стартап Talent.io помогает найти работу для штатных сотрудников, фрилансеров и даже для стажеров.

Talent.io активно сотрудничает с 2000 технологическими компаниями, большинство из которых находятся в Париже (средин них 200 компаний из Лондона и 200 компаний из Берлина). Благодаря данному стартапу около 25 процентов кандидатов находят для себя новую работу.

Процесс отбора кандидатов является основным преимуществом данного стартапа. Технологические компании с помощью Talent.io имеют возможность выбрать самых перспективных кандидатов, поэтому они готовы его использовать снова и снова. На платформе каждый месяц регистрируется 4500 человек, но только 400 из них отбираются для дальнейшего предложения работодателям. Благодаря сегодняшнему раунду финансирования Talent.io стремится увеличить эти показатели в 10 раз.

Похоже, что рекрутинговые стартапы создают большой оборот и оказывают большое влияние на весь рынок труда. Поэтому вербовка сотрудников – довольно прибыльная индустрия. Технические компании ежегодно тратят тысячи и тысячи долларов на вербовку новых сотрудников. И понятно, что стартап Talent.io планирует воспользоваться этим.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/05/15/ta...ment-platform/

https://text.ru/antiplagiat/591ad85e09af3
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