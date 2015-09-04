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Хакеры украли новых "Пиратов Карибского моря" и требуют за них биткоины

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#1
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Хакеры украли новых "Пиратов Карибского моря" и требуют за них биткоины



Издание "The Hollywood Reporter" (США) сообщило, что хакерам удалось украсть 5-й, только что снятый фильм из цикла: "Пираты Карибского моря" и речь по всей видимости идёт о новом фильме: "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" с участием великолепного актера Джонни Деппа в роли все того же "бесменного" Джека Воробья.

Эту печальную новость для сотрудников кинокомпании Walt Disney объявил на специальной встрече с ними директор этой студии господин Роберт Айгер. По его словам хакеры потребовали с руководства студии "огромную сумму" в биткоинах и если в ближайшее время не получат её, то тогда они начнут выкладывать в сеть некоторые фрагменты этого фильма - сначала пятиминутную часть, а затем пойдут отрывки по 20 минут - и так будет продолжаться пока все деньги не будут им выплачены.

Известно, что премьера пятой части этого художественного фильма должна была состояться на следующей неделе в среду, 24 марта и вот теперь такая незадача - украдена копия столь популярного у кинозрителей фильма.

Между тем, господин Айгер, на этой встрече с сотрудниками студии признался, что руководство решило не платить никаких денег вымогателям. В кинокомпании уже было начато внутреннее расследование и попутно компания обратилась в Федеральное бюро расследований США (ФБР), чтобы сотрудники федерального ведомства помогли найти злоумышленников и наказать по всей строгости американского закона. ФБР не отказало в помощи и начало вести свои поиски этих наглых хакеров, вероятно, уже помешавших всемирной премьере известной франшизы.

Можно также добавить, что в пятой серии этой франшизы снялся (в эпизодах) даже легенда британской музыкальной сцены - сэр Пол Маккартни. Об этом он сам написал в своем Твиттере буквально несколько дней тому назад и об этом также еще в марте писало онлайн-издание Deadline, которое специализируется на новостях Голливуда. Из своих источников это издание узнало, что режиссеры фильма вкупе с продюсером уже после завершения съемок этой картины, всё же приняли решение доснимать несколько эпизодов с Маккартни, что было и успешно ими проделано. Все кто уже смотрел этот фильм (а даже в Москве уже состоялся закрытый просмотр этой кинокартины для приглашенных) говорят, что фильм от этого только приобрёл ещё больше.

P.S. На фото выше Пол Маккартни

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/591adb523214c
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 15:11.
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