Компания Fetchr, поменявшая правила традиционной доставки, привлекла $41 млн

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты - вторник, 16 мая 2017 г.

Компания Fetchr, разработавшая приложение для доставки, которое устраняет проблему отсутствия традиционного адреса, сегодня объявила о привлечении $41 млн в раунде финансирования серии B под руководством New Enterprise Associates Inc. и продолжит расширяться в глобальном масштабе и разрабатывать свои запатентованные технологии.



Инновационный и технологический аспект компании Fetchr в стареющей отрасли происходит в то время, когда в регионе MENA растет электронная коммерция, и в индустрии доставки большое внимание уделяется развитию электронной коммерции. Интерес региональных инвесторов, в том числе Majid Al Futtaim Holding, является свидетельством ожидаемых изменений в розничной торговле. Другие инвесторы в раунде включают Nokia Growth Partners, Raed Ventures, Iliad Partners, BECO Capital, YBA Kanoo, Venture Souq и Swicorp.



Fetchr решает проблему отсутствия физических адресов, с которыми сталкиваются службы доставки. В регионе, где более 80% пользователей имеют смартфоны, fetchr решает проблемы доставки при помощи геопозиционирования. С этой технологией, получить заказ так же просто, как сделать покупку онлайн. В августе 2016 года компания fetchr запустила службу доставки "NOW" по требованию, которая позволяет клиентам получить заказ "от двери до двери" в течение часа.



Fetchr в настоящее время работает в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Египте и Бахрейне, и планирует расширить свою деятельность в странах MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и за ее пределами. Fetchr также сотрудничает с правительственными организациями, такими как Oman Post, чтобы предоставлять технологически поддерживаемые решения для доставки, расширяя свои технологии за счет стратегических партнерских отношений.



«Более двух миллиардов человек живут без физического адреса. Многие службы доставких все еще пользуются устаревшим способом доставки на основе адресов. Это и неэффективно, и невероятно сложно для клиентов, которые живут по принципу - мобильность прежде всего", - заявил Идрисс Аль Рифай, основатель и генеральный директор fetchr.





Специально для mmgp.ru

