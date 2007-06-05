2give.info - 2GiveCoin (2GIVE)

Торговый символ:
2GIVE
Год основания:
18.04.2016
Протокол генерации:
POW/POS
Основатель:
LittleDuke
Алгоритм:
Scrypt
Всего монет:
500000000 2GIVE
Криптовалюта GiveCoin
создана в духе благотворительности, работая по модели общих интересов или "стейкхолдеров".
Благодаря протоколу POS, игроки имеют право выставлять номинальные процентные ставки, награждает за осуществление транзакций и обеспечивает стабильную работу сети.
Комиссия в размере 1% за проведение операций стимулирует майнинг и производства POW-блоков.
Сайт: 2give.info
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