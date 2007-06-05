Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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2give.info - 2GiveCoin (2GIVE)

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Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,819
Благодарностей: 3,213
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подарки
награды Волшебный горшочек 
2give.info - 2GiveCoin (2GIVE)


Торговый символ: 2GIVE
Год основания: 18.04.2016
Протокол генерации: POW/POS
Основатель: LittleDuke
Алгоритм: Scrypt
Всего монет: 500000000 2GIVE

Криптовалюта GiveCoin создана в духе благотворительности, работая по модели общих интересов или "стейкхолдеров".

Благодаря протоколу POS, игроки имеют право выставлять номинальные процентные ставки, награждает за осуществление транзакций и обеспечивает стабильную работу сети.

Комиссия в размере 1% за проведение операций стимулирует майнинг и производства POW-блоков.

Сайт: 2give.info
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