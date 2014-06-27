aliens-farm.ru - Aliens-Farm

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 14.05.2017
Об игре:
Цитата:
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Экономическая браузерная игра Aliens-Farm. Игра несет в себе развлекательный характер, а так же возможность заработать на купле-продаже игровой валюты - космобаксов. Участие в проекте является желанием игрока и не навязывается со стороны администрации.
Aliens-Farm - Игра с выводом реальных денег. Регистрируйтесь и отправляйтесь на поиски урановой руды. Зарабатывайте космобаксы и меняйте их на реальные деньги.
Обмен осуществляется на 2 счета: 30% на счет для покупок и 70% на вывод.
Курс продажи Урановой руды: 150 Урановой руды = 1 Космобакс. 100 космобаксов = 1 рубль.
Бонусы:
Бонус за регистрацию 1 ур. инопланетянин.
Бонус на первое пополнение +10%
Реферальная программа:
Партнерская программа 5%
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa
Мой вклад: