Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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aliens-farm.ru - Aliens-Farm

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 14:42
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,854
Благодарностей: 99
УГ: 6
КП: 0.049
aliens-farm.ru - Aliens-Farm
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 14.05.2017




Цитата:
Экономическая браузерная игра Aliens-Farm. Игра несет в себе развлекательный характер, а так же возможность заработать на купле-продаже игровой валюты - космобаксов. Участие в проекте является желанием игрока и не навязывается со стороны администрации.
Об игре:

Aliens-Farm - Игра с выводом реальных денег. Регистрируйтесь и отправляйтесь на поиски урановой руды. Зарабатывайте космобаксы и меняйте их на реальные деньги.


Обмен осуществляется на 2 счета: 30% на счет для покупок и 70% на вывод.
Курс продажи Урановой руды: 150 Урановой руды = 1 Космобакс. 100 космобаксов = 1 рубль.

Бонусы:


Бонус за регистрацию 1 ур. инопланетянин.
Бонус на первое пополнение +10%


Реферальная программа:


Партнерская программа 5%


Платежные системы:


Payeer, Free-Kassa


Мой вклад:


__________________
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