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Картину Пикассо с портретом любовницы продали за 45 миллионов долларов

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Картину Пикассо с портретом любовницы продали за 45 миллионов долларов


Произведение искусства от Пикассо продали в Нью-Йорке за 45 миллионов долларов

Творение известного художника из Испании П. Пикассо продали в американском городе Нью-Йорк за 45 миллионов долларов. На картине как утверждают историки изображена любовница Пабло. На картине нарисована дама в голубом платье и с розовой шляпой.

По информации близкой к аукциону на картине нарисована молодая возлюбленная Пабло - Дора Маар. Дора была на 27 лет моложе Пикассо, а в отношениях с художником она пробыла более 9 лет. На момент работы над картиной Пабло было уже 58 лет, тогда как Доре всего 31. Произошло это в год начала Второй Мировой Войны (1939 год)

История картины довольно интересна, ведь во время военных действий бойцы сопротивления франции смогли вступить в конфликт с нацистами и отбить захваченную картину которая уже была на пути в Моравию.

Аукцион состоялся вчера 15 мая в городе Нью-Йорк. Кто купил эту картину не разглашается.

За последний месяц очень много знаковых вещей для истории были проданы в частные руки на аукционах. Так в начале мая было продано письмо любви от Хемингуэя к М. Дитрих. Письмо которое получил ученый физики Конверс от Эйнштуйна было куплено неизвестной личности за более чем 53 тысячи долларов. Стоит отметить, что начальная ставка за лот была всего 15 тысяч.

Уникальность: 100.00%
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аукцион, покупка, продажа
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