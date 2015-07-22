OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,751 Благодарностей: 895 УГ: 20 КП: 0.172 подарки

Стартап 4xLabs привлёк $1,5 млн в разработку мобильного приложения по обмену валют



Как было объявлено сегодня, сингапурский стартап



Сообщается, что в этом раунде финансирования принял участие венчурный фонд из Сингапура Dymon Asia Ventures, который также ранее принимал участие в раунде посевного финансирования стартапа 4xLabs в объеме 1 млн долл. США. Кроме того, инвестиции также поступили со стороны новичков, как например, малайзийской инвесткомпании OSK Ventures International.



Этот финтех стартап ведёт разработку программного обеспечения позволяющего осуществлять обмен валют с помощью мобильных приложений для компаний занимающихся предоставлением своих финансовых услуг. Руководство стартапа заявило, что будет использовать предоставленные средства для дальнейшего финансирования своего продукта и глобальной экспансии на другие рынки.



В официальном заявлении по этому поводу, которое поступили в СМИ от директора по инвестициям венчурного фонда Dymon Asia Ventures г-на Критьяна Каптейна (Christiaan Kaptein) сказано следующее: "Не секрет, что рынок обмена наличной валюты является сейчас растущим рынком и мы убеждены в значимости представляемой этим стартапом технологии для 100 000 обменников валюты в мире, которые создают ликвидность на этом рынке."



А исполнительный директор малайзийской инвесткомпании OSK г-н Патрик Йи (Patrick Yee) заявил, что в своей деятельности стартап 4xLabs обращает особое внимание на то, чтобы его технологии как можно скорее внедрялись бы на уровне регионального сообщества по обмену валюты. Кстати, 4XLabs является не единственным игроком этого сектора рынка в этой части света. Так, расположенная в Куала-Лумпуре компания CurrenSeek представляется в качестве ключевого конкурента 4xLabs, которая также предлагает услугу сравнения курсов обмена валют на основе своего мобильного приложения.



Запустившись в 2011 году, через некоторое время стартап 4xLabs выпустил своё мобильное приложение Get4x представляющее собой агрегатор обменного курса валют, где в основе лежит местоположение пользователя и которое позволяет туристам осуществлять сравнение обменных курсов ряда лицензированных обменников, вместо использования официальных обменных курсов банков страны-присутствия, что несомненно несёт некоторую выгоду путешественнику при обменах.



В настоящее время этим мобильным приложением Get4x можно воспользоваться в 13 городах, включая такие страны как: Австралия, Гонконг, Индонезия, Макао, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, оно также специально ориентировано на использование в таких туристических центрах, как Бали, Паттайя и Пхукет.



А совсем недавно этот стартап запустил мобильное приложение Biz4x, программную платформу, связанную с приложением Get4x и она включает в себя текущие обменные курсы в реальном времени, базу данных по соответствию запросов клиента на обмен валют, личный кабинет, учётную информацию и т.д. По утверждению руководства стартапа 4xLabs, их услугами "сейчас уже пользуются сотни и сотни обменников в более чем 10 странах мира", а в самом Сингапуре 40 % из общего числа обменников стали подписчиками этой услуги в течение только одного года с момента запуска этого сервиса.





Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/591acb79e66bf Как было объявлено сегодня, сингапурский стартап 4xLabs закрыл предварительный раунд финансирования в серии "A" в размере 1,5 млн долл США.Сообщается, что в этом раунде финансирования принял участие венчурный фонд из Сингапура Dymon Asia Ventures, который также ранее принимал участие в раунде посевного финансирования стартапа 4xLabs в объеме 1 млн долл. США. Кроме того, инвестиции также поступили со стороны новичков, как например, малайзийской инвесткомпании OSK Ventures International.Этот финтех стартап ведёт разработку программного обеспечения позволяющего осуществлять обмен валют с помощью мобильных приложений для компаний занимающихся предоставлением своих финансовых услуг. Руководство стартапа заявило, что будет использовать предоставленные средства для дальнейшего финансирования своего продукта и глобальной экспансии на другие рынки.В официальном заявлении по этому поводу, которое поступили в СМИ от директора по инвестициям венчурного фонда Dymon Asia Ventures г-на Критьяна Каптейна (Christiaan Kaptein) сказано следующее: "Не секрет, что рынок обмена наличной валюты является сейчас растущим рынком и мы убеждены в значимости представляемой этим стартапом технологии для 100 000 обменников валюты в мире, которые создают ликвидность на этом рынке."А исполнительный директор малайзийской инвесткомпании OSK г-н Патрик Йи (Patrick Yee) заявил, что в своей деятельности стартап 4xLabs обращает особое внимание на то, чтобы его технологии как можно скорее внедрялись бы на уровне регионального сообщества по обмену валюты. Кстати, 4XLabs является не единственным игроком этого сектора рынка в этой части света. Так, расположенная в Куала-Лумпуре компания CurrenSeek представляется в качестве ключевого конкурента 4xLabs, которая также предлагает услугу сравнения курсов обмена валют на основе своего мобильного приложения.Запустившись в 2011 году, через некоторое время стартап 4xLabs выпустил своё мобильное приложение Get4x представляющее собой агрегатор обменного курса валют, где в основе лежит местоположение пользователя и которое позволяет туристам осуществлять сравнение обменных курсов ряда лицензированных обменников, вместо использования официальных обменных курсов банков страны-присутствия, что несомненно несёт некоторую выгоду путешественнику при обменах.В настоящее время этим мобильным приложением Get4x можно воспользоваться в 13 городах, включая такие страны как: Австралия, Гонконг, Индонезия, Макао, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, оно также специально ориентировано на использование в таких туристических центрах, как Бали, Паттайя и Пхукет.А совсем недавно этот стартап запустил мобильное приложение Biz4x, программную платформу, связанную с приложением Get4x и она включает в себя текущие обменные курсы в реальном времени, базу данных по соответствию запросов клиента на обмен валют, личный кабинет, учётную информацию и т.д. По утверждению руководства стартапа 4xLabs, их услугами "сейчас уже пользуются сотни и сотни обменников в более чем 10 странах мира", а в самом Сингапуре 40 % из общего числа обменников стали подписчиками этой услуги в течение только одного года с момента запуска этого сервиса.Перевод специально для mmgp.ru источник

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