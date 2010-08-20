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Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
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Сегодня, 14:18
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Сегодня, 13:53
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#1
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Модератор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,815
Благодарностей: 3,213
УГ: 3
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scorecoin.site - Scorecoin (SCORE)
Торговый символ:
SCORE
Год основания:
23.02.2017
Протокол генерации:
POW
Основатель:
marksteven
Алгоритм:
Scrypt
Всего монет:
50000000 SCORE
Сайт: scorecoin.thecryptochat.net
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