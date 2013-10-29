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«Большая четверка» банков Ирландии присоединилась к проекту блокчейн платежей

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«Большая четверка» банков Ирландии присоединилась к проекту блокчейн платежей
Два банка, которые входят в «Большую четверку» банков Ирландии принимают участие в испытании проведения блокчейн платежей. Проект организовала компания профессиональных услуг Deloitte.

Согласно TheIrishTimes, среди других учреждений в проекте участвует и UlsterBank. Технологию в качестве платежного средства внутри страны также тестируют AIB иPermanent TSB. Изначально участники проекта решили провести этот тест в рамках научно-исследовательской работы, поэтому нет никаких намеков на то, как результаты этого испытания в дальнейшем повлияют на технологию и приведут ли они к выпуску новой продукции.

Пилотная версия основывается на решении, которое ранее разработал Королевский банк Шотландии (UlsterBank является дочерней компанией). В прошлом Королевский Банк (RBS) делился некоторыми деталями работы с технологией, тогда представители выдвигали на первый план выпуск собственной криптовалюты в конце 2015 года.

Именно события, произошедшие в RBS, подтолкнули нас к новой инициативе, заявил TheTimesпредставитель UlsterBank.

«Когда мы увидели, что у RBS есть такая возможность, мы решили использовать платформу в Ирландии. Мы рассмотрели вариант как мы можем доказать это на уровне индустрии, а также как эта инициатива может работать на таком уровне», объяснил главный администратор UlsterBank Сиаран Койл.

За последние месяцы финансовые фирмы Ирландии организовывают множество различных блокчейн проектов. Сама же компания Deloitteоткрыла в январе новый исследовательский центр, который полностью посвящен технологии.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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