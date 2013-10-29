Alex077 Мастер

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Финансовая стабилизация ЕС будет работать на блокчейне Европейский стабилизационный механизм рассматривает возможное интегрирование блокчейна

Наступит ли когда-нибудь тот день, когда Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ) будет работать на блокчейне?



ЕСМ – это организация, созданная в 2012 году в Еврозоне для помощи в финансовой стабилизации стран-членов ЕСредложение перевести работу фонда на блокчейн недавно выдвинул главный секретарь ЕСМ, Калин АневЖансе.



Возникновение ЕСМ стало результатом финансовой паники 2000-х годов, тогда у большинства стран еврозоны были серьезные проблемы с экономикой. На сегодняшний день фонд выдал в долг более €500 млрд, а €100 млрд из этой суммы было отдано в помощь таким странам как Кипр и Греция.



Жансе выступил на форуме WorldBank25 апреля. Именно там он заявил о том, что ЕСМ может извлечь выгоду из технологического прорыва – и вот тут-то в игру вступает блокчейн.



Что он сказал: Во время своего выступления Жансе упомянул о концепции «платформы выдачи денег государственному сектору Европы». По его словам, благодаря подобной платформе ЕСМ мог бы более эффективно выдавать деньги в долг.



Для того, чтобы платформа работала лучшим образом, Жансе предложил «финтеховское решение, которое бы управлялось государственным сектором» и которое бы в свою очередь управляло бы платформой:



«Для фонда это очень интересный момент, потому что интегрированный рынок мог бы стать более стабильным по своей природе. Ведь как следует из нашего названия, главной целью фонда является обеспечение финансовой стабильности зоны евро. Для ее достижения мы бы даже могли задуматься об использовании новых технологий таких как например блокчейн, который бы помог нам выпустить новую платформу по выдаче денег в долг».



Что это значит:Маловероятно, что руководство ЕСМ на данный момент рассматривает массовую интеграцию или тотальный переход на блокчейн. Но комментарии на эту тему уже появляются и их стоит учитывать, потому что исходят они от одного из старших должностных лиц организации – Жансе.



Это безусловно та область, которая может заинтересовать главную наблюдательную комиссию за ценными бумагами и рынками Европейского Союза – ЕSMA. Если же ЕСМ когда-нибудь всерьез задумается об использовании технологии для выпуска новых типов цифровых активов, именно ESMAбудет давать разрешение на этот шаг, ну а сегодня этот регулятор решает судьбу новых правил для блокчейна.



Перевод специально для форума MMGP.ru



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Уникальность ЕСМ – это организация, созданная в 2012 году в Еврозоне для помощи в финансовой стабилизации стран-членов ЕСредложение перевести работу фонда на блокчейн недавно выдвинул главный секретарь ЕСМ, Калин АневЖансе.Возникновение ЕСМ стало результатом финансовой паники 2000-х годов, тогда у большинства стран еврозоны были серьезные проблемы с экономикой. На сегодняшний день фонд выдал в долг более €500 млрд, а €100 млрд из этой суммы было отдано в помощь таким странам как Кипр и Греция.Жансе выступил на форуме WorldBank25 апреля. Именно там он заявил о том, что ЕСМ может извлечь выгоду из технологического прорыва – и вот тут-то в игру вступает блокчейн.Что он сказал: Во время своего выступления Жансе упомянул о концепции «платформы выдачи денег государственному сектору Европы». По его словам, благодаря подобной платформе ЕСМ мог бы более эффективно выдавать деньги в долг.Для того, чтобы платформа работала лучшим образом, Жансе предложил «финтеховское решение, которое бы управлялось государственным сектором» и которое бы в свою очередь управляло бы платформой:«Для фонда это очень интересный момент, потому что интегрированный рынок мог бы стать более стабильным по своей природе. Ведь как следует из нашего названия, главной целью фонда является обеспечение финансовой стабильности зоны евро. Для ее достижения мы бы даже могли задуматься об использовании новых технологий таких как например блокчейн, который бы помог нам выпустить новую платформу по выдаче денег в долг».Что это значит:Маловероятно, что руководство ЕСМ на данный момент рассматривает массовую интеграцию или тотальный переход на блокчейн. Но комментарии на эту тему уже появляются и их стоит учитывать, потому что исходят они от одного из старших должностных лиц организации – Жансе.Это безусловно та область, которая может заинтересовать главную наблюдательную комиссию за ценными бумагами и рынками Европейского Союза – ЕSMA. Если же ЕСМ когда-нибудь всерьез задумается об использовании технологии для выпуска новых типов цифровых активов, именно ESMAбудет давать разрешение на этот шаг, ну а сегодня этот регулятор решает судьбу новых правил для блокчейна.

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