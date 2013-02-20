Российский венчурный фонд AddVenture инвестировал в австралийский стартап Shippit

Венчурный фонд из России AddVenture осуществил инвестиции в австралийскую стартап-компанию Shippit.
Венчурный фонд из России AddVenture инвестировал 2.200.000 долларов в австралийскую стартап-компанию Shippit, которая занимается управлением логистикой.
Для стартапа AddVenture это инвестиционный раунд финансирования серии А, в котором лид-инвестором выступил фонд Aura Group. Основная специализация которого это комплексная проектировка зданий и всевозможных сооружений, реконструкции, капитальный и текущий ремонт, реставрация, разработка проектов инженерных сетей, а также создание дизайнерских решений. Совместно с фондом Aura Group в этом раунде финансирования приняла участие компания RTL Group Investment.
Суммарный объем привлеченных инвестиционных средств стартапом с момента его запуска в 2015 году после этого раунда финансирования составил 3.000.000 долларов.
Продукт стартапа Shippit это онлайн-платформа логистики для ритейлеров с помощью которой можно регистрировать перевозчиков, полностью следить за доставкой и уведомлять клиентов.
По материалам: http://firrma.ru/data/news/30327