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Достопримечательности Красной Поляны
Этот регион расцвел за последние годы, но исторически Красная Поляна была заселена с древнейших времен. Поэтому здесь имеется немало достопримечательностей, которые привлекут туристов.
1. Греческий мостик. Эта старинная достопримечательность была включена еще в путеводители, относящиеся к началу 20-го века. Он перекинут с одной скалы на другую через реку Мзымту. Построен мостик краснополянскими греками, и на протяжении длительного времени проход по нему можно было отнести к экстремальным занятиям.
2. Краснополянское море.Его нельзя найти на карте, так как морем и не является. По сути, оно представляет собой искусственный резервуар с водой, объем которой в нем регулируют. Но это не мешает использовать его в качестве прекрасного места для купания.
3. Императорский Охотничий домик. Заглянув в путеводители начала 20-го века, можно было встретить рекомендацию обязательно посетить Охотничий домик государя, который был создан в 1903 году для Николая II, хотя сам царь особого энтузиазма не высказывал относительно его строительства. Но это не помешало построить дом высотой в 3 этажа, который был выполнен в английском стиле. До 1917 года домик нередко посещали члены царской семьи, но ни сам царь, ни его супруга, а также их дети здесь не отдыхали.
4. Краеведческий музей. Расположен в здании средней школы. Инициатором его создания был местный краевед, являющийся преподавателем географии, писателем многих книг об этом сочинском регионе.
5. Музей флоры, фауны и минералогии. Его можно посетить практически в одно время с Охотничьим домиком, так как расположены они рядом. После осмотра экспонатов музея, знакомящих с уникальной природой края, можно пройти на смотровую площадку, с которой видна вся Красная Поляна.
6. Церковь Святого Харлампия. Она была построена сравнительно недавно (в 2003 году) на месте разрушенного старого храма. Изначально строился греками-переселенцами, проживающими в Красной Поляне. Но в 30-е годы 20-го века по приказу властей был разрушен. И только в 21-м веке принято решить восстановить храм, который сегодня открыт для туристов. Внутреннее убранство, а также внешний вид храмы выполнены в греческом стиле.
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