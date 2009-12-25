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Компания Payza добавила на свою платформу полноценный обмен биткойна на фиат

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Компания Payza добавила на свою платформу полноценный обмен биткойна на фиат

В сообщении, опубликованном в понедельник, компания платежных технологий Payza сообщила, что добавляет на свою платформу услуги обмена криптовалют.

Платежная платформа также объявила о добавлении широкого спектра биткойн-услуг. Компания утверждает, что является первым провайдером кошелька, который “оперирует с биткойном точно так же, как с фиатными валютами”. Благодаря услугам компании пользователи теперь могут хранить биткойн на своих счетах вместо того, чтобы автоматически конвертировать их в фиатную валюту.

Payza обслуживает более 13 миллионов клиентов в более чем 190 странах. Платежная платформа поддерживает 26 валют, в которых производятся онлайн-платежи.

Дополнительные биткойн-сервисы, представленные в понедельник, включают “мгновенный обмен биткойна на фиат и обратно и возможность держать биткойны на счетах наравне с иностранной валютой в электронных кошельках Payza” без необходимости иметь отдельный биткойн-кошелек для обмена между биткойном и фиатными валютами.

Биткойн теперь может быть мгновенно отправлен от одного клиента Payza другому точно так же, как фиатная валюта, такая как доллар США, евро или фунт стерлингов.

В заявлении компании говорится:

“Плата за получение биткойнов составляет всего 1,2% на транзакцию, что ниже, чем стандартная плата Payza, составляющая 2,9% + 0,30 $”.

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Метки
payza, биткоин, криптовалюта, платежная система
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