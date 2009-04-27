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До 2,9% может снизиться инфляция в России к концу 2017 года – МЭР

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До 2,9% может снизиться инфляция в России к концу 2017 года – МЭР
Минэкономразвития РФ отмечает, что указанная траектория инфляции не является базовым сценарием

Москва, 16 мая 2017, 11:02 — REGNUM Инфляция в России в апреле 2017 года составила 4,1% г/г (после 4,3% г/г месяцем ранее), продолжив последовательное снижение к целевому ориентиру 4%. К концу 2017 года инфляция может снизиться до 2,9%. Такой прогноз опубликован на сайте Минэкономразвития РФ.

Вместе с тем в терминах последовательных приростов инфляция ускорилась с 0,2% в среднем в I кв. 2017 г. до 0,4% в апреле. Основной вклад внесло повышение темпа роста цен на плодоовощную продукцию (до 4,7% в апреле после 0,3% в марте и 0,6% в феврале). Такая динамика, вероятнее всего, отражает компенсационный рост цен после нетипично низких результатов февраля-марта, который должен исчерпаться уже в мае в силу сохранения в целом благоприятной конъюнктуры рынка продовольственных товаров.

В то же время, несмотря на то, что ускорение инфляции за месяц, прежде всего, объясняется ростом цен на плодоовощную продукцию, следует отметить умеренное повышение темпов роста цен и на другие компоненты потребительской корзины.

Так, инфляция за исключением продовольственных товаров, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции (т.н. «монетарная инфляция», в наименьшей степени подверженная влиянию шоков со стороны предложения и других разовых факторов) в апреле увеличилась до 3,2% после 2,0% месяцем ранее.

Здесь ключевую роль сыграло постепенное исчерпание эффекта переноса от укрепления рубля. Наиболее значительным укрепление рубля было в декабре 2016 года и его влияние оставалось значимым до марта текущего года. Так, по оценкам, «монетарная инфляция» с исключением курсового фактора в апреле составила 3,2%. Впервые с июля 2016 года эффект укрепления рубля не внес отрицательный вклад.

С учетом наблюдаемой в первой половине мая и ожидаемой в дальнейшем нормализации динамики цен на плодоовощную продукцию инфляция уже достигла 4% (по состоянию на 15 мая 2017 года).

При сохранении обменного курса рубля на текущем уровне до конца 2017 года инфляция в декабре 2017 года может снизиться до 2,9% г/г.

Следует отметить, что указанная траектория инфляции не является базовым сценарием: если ситуация с инфляцией будет развиваться по сценарию ускоренного снижения, это с высокой вероятностью вызовет дальнейшую ответную реакцию Банка России в форме более быстрого снижения процентной ставки, что вернет инфляцию на уровень, близкий к целевому, в первую очередь через более слабую траекторию обменного курса рубля.

При ослаблении рубля в соответствии с базовым прогнозом Минэкономразвития России инфляция в конце года ожидается на уровне 3,8 г/г. При этом с учетом лагов влияния оживление потребительского спроса скажется на динамике цен уже в 2018 году.

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Метки
анализ, инфляция, новости, прогноз, финансовая перспектива
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