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До 2,9% может снизиться инфляция в России к концу 2017 года – МЭР Минэкономразвития РФ отмечает, что указанная траектория инфляции не является базовым сценарием







Вместе с тем в терминах последовательных приростов инфляция ускорилась с 0,2% в среднем в I кв. 2017 г. до 0,4% в апреле. Основной вклад внесло повышение темпа роста цен на плодоовощную продукцию (до 4,7% в апреле после 0,3% в марте и 0,6% в феврале). Такая динамика, вероятнее всего, отражает компенсационный рост цен после нетипично низких результатов февраля-марта, который должен исчерпаться уже в мае в силу сохранения в целом благоприятной конъюнктуры рынка продовольственных товаров.



В то же время, несмотря на то, что ускорение инфляции за месяц, прежде всего, объясняется ростом цен на плодоовощную продукцию, следует отметить умеренное повышение темпов роста цен и на другие компоненты потребительской корзины.



Так, инфляция за исключением продовольственных товаров, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции (т.н. «монетарная инфляция», в наименьшей степени подверженная влиянию шоков со стороны предложения и других разовых факторов) в апреле увеличилась до 3,2% после 2,0% месяцем ранее.



Здесь ключевую роль сыграло постепенное исчерпание эффекта переноса от укрепления рубля. Наиболее значительным укрепление рубля было в декабре 2016 года и его влияние оставалось значимым до марта текущего года. Так, по оценкам, «монетарная инфляция» с исключением курсового фактора в апреле составила 3,2%. Впервые с июля 2016 года эффект укрепления рубля не внес отрицательный вклад.



С учетом наблюдаемой в первой половине мая и ожидаемой в дальнейшем нормализации динамики цен на плодоовощную продукцию инфляция уже достигла 4% (по состоянию на 15 мая 2017 года).



При сохранении обменного курса рубля на текущем уровне до конца 2017 года инфляция в декабре 2017 года может снизиться до 2,9% г/г.



Следует отметить, что указанная траектория инфляции не является базовым сценарием: если ситуация с инфляцией будет развиваться по сценарию ускоренного снижения, это с высокой вероятностью вызовет дальнейшую ответную реакцию Банка России в форме более быстрого снижения процентной ставки, что вернет инфляцию на уровень, близкий к целевому, в первую очередь через более слабую траекторию обменного курса рубля.



При ослаблении рубля в соответствии с базовым прогнозом Минэкономразвития России инфляция в конце года ожидается на уровне 3,8 г/г. При этом с учетом лагов влияния оживление потребительского спроса скажется на динамике цен уже в 2018 году.



Источник Москва, 16 мая 2017, 11:02 — REGNUM Инфляция в России в апреле 2017 года составила 4,1% г/г (после 4,3% г/г месяцем ранее), продолжив последовательное снижение к целевому ориентиру 4%. К концу 2017 года инфляция может снизиться до 2,9%. Такой прогноз опубликован на сайте Минэкономразвития РФ.Вместе с тем в терминах последовательных приростов инфляция ускорилась с 0,2% в среднем в I кв. 2017 г. до 0,4% в апреле. Основной вклад внесло повышение темпа роста цен на плодоовощную продукцию (до 4,7% в апреле после 0,3% в марте и 0,6% в феврале). Такая динамика, вероятнее всего, отражает компенсационный рост цен после нетипично низких результатов февраля-марта, который должен исчерпаться уже в мае в силу сохранения в целом благоприятной конъюнктуры рынка продовольственных товаров.В то же время, несмотря на то, что ускорение инфляции за месяц, прежде всего, объясняется ростом цен на плодоовощную продукцию, следует отметить умеренное повышение темпов роста цен и на другие компоненты потребительской корзины.Так, инфляция за исключением продовольственных товаров, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции (т.н. «монетарная инфляция», в наименьшей степени подверженная влиянию шоков со стороны предложения и других разовых факторов) в апреле увеличилась до 3,2% после 2,0% месяцем ранее.Здесь ключевую роль сыграло постепенное исчерпание эффекта переноса от укрепления рубля. Наиболее значительным укрепление рубля было в декабре 2016 года и его влияние оставалось значимым до марта текущего года. Так, по оценкам, «монетарная инфляция» с исключением курсового фактора в апреле составила 3,2%. Впервые с июля 2016 года эффект укрепления рубля не внес отрицательный вклад.С учетом наблюдаемой в первой половине мая и ожидаемой в дальнейшем нормализации динамики цен на плодоовощную продукцию инфляция уже достигла 4% (по состоянию на 15 мая 2017 года).При сохранении обменного курса рубля на текущем уровне до конца 2017 года инфляция в декабре 2017 года может снизиться до 2,9% г/г.Следует отметить, что указанная траектория инфляции не является базовым сценарием: если ситуация с инфляцией будет развиваться по сценарию ускоренного снижения, это с высокой вероятностью вызовет дальнейшую ответную реакцию Банка России в форме более быстрого снижения процентной ставки, что вернет инфляцию на уровень, близкий к целевому, в первую очередь через более слабую траекторию обменного курса рубля.При ослаблении рубля в соответствии с базовым прогнозом Минэкономразвития России инфляция в конце года ожидается на уровне 3,8 г/г. При этом с учетом лагов влияния оживление потребительского спроса скажется на динамике цен уже в 2018 году.

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