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На развитие народных промыслов в России направят 1 млрд рублей

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На развитие народных промыслов в России направят 1 млрд рублей

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о комплексе мер, направленных на сохранение и развитие народных промыслов.

Финансирование составит 450 млн рублей в этом году и 615 млн рублей в 2018 году.

По словам Мантурова, из средств федерального бюджета возмещается часть понесенных затрат на энергоресурсы, сырье и материалы, железнодорожные перевозки, уплату процентов по кредитам для закупки технологического оборудования и запасных частей к нему, действует льгота по налогу на добавленную стоимость для изделий признанного художественного достоинства.

Предприятия отрасли также могут получить финансирование в рамках субсидий, которые получают регионы на поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщает ТАСС.

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инвестирование, инвестиции, личные финансы, новости, финансовая перспектива
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