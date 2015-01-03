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Contiamo привлекает инвестиции от Capnamic Ventures

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Contiamo привлекает инвестиции от Capnamic Ventures

Сегодня венчурная компания Capnamic Ventures, расположенная в Кельне, объявила о своих инвестициях в научную платформу Contiamo. Предыдущие инвесторы включают hub: raum и Vogel Ventures. Contiamo будет использовать новый капитал для дальнейшего расширения своей продуктовой линейки и международных продаж.

Платформа научных данных Contiamo позволяет компаниям лучше использовать свои данные и принимать более обоснованные решения, в том числе в таких случаях, как интеллектуальная сегментация клиентов, анализ поездок или применение искусственного интеллекта. Платформа упрощает подключение к данным из любого источника, таких как данные CRM, данные транзакций или данные о поведении и анализирует их в режиме реального времени. С помощью Contiamo ученые, работающие с данными, могут разрабатывать прогностические модели и сценарные анализы и вводить их в действие в виде интерактивных инструментов принятия решений или автоматизации процессов.

Майкл Францковяк, соучредитель и генеральный директор Contiamo, пояснил: "Contiamo объединяет науку и бизнес на одной платформе. Это дает лицам, ответственным за принятие решений, прямой доступ к анализу передовых данных для обоснования своих решений".

До сих пор основной акцент компании был направлен на развитие продукта. Со свежим капиталом Contiamo планирует и дальше расширять свой портфель продуктов и международное присутствие.

Партнер Capnamic Ventures Олаф Якоби заявил: "Пейзаж аналитики данных сильно меняется - организации, управляемые данными, все больше требуют большей гибкости и аналитической глубины, одновременно предоставляя самообслуживание для бизнес-пользователей. Contiamo позволяет компаниям делиться передовыми знаниями. Это технология с огромным потенциалом роста".

Contiamo была основана в Берлине в 2011 году. Сегодня в список ее клиентов входят телекоммуникационные провайдеры, такие как Deutsche Telekom, Ringier Axel Springier и Vogel Business Media.





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