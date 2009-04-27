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Теперь на свои: куда будет инвестировать бывший президент А1 Александр Винокуров оставляет пост президента А1 (принадлежит консорциуму «Альфа-Групп»), чтобы заняться развитием собственной инвесткомпании. Его место займет Андрей Тясто, в прошлом работавший в «Росбилдинге»





​О том, что зять министра иностранных дел Сергея Лаврова Александр Винокуров с понедельника, 15 мая, по собственному желанию покидает пост президента А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп»), РБК рассказал источник, близкий к группе. Это подтвердили сам Винокуров и совладелец «Альфа-Групп» Герман Хан.



Винокуров возглавил А1



Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман сообщил РБК, что Винокуров за 2,5 года работы в А1 «существенно изменил компанию: значительно обновил команду, выстроил новые инвестиционные и операционные процессы». «Его работа дала ощутимые результаты — улучшились качество портфеля и баланс компании», — считает Фридман. По словам второго совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана, Винокуров «отлично справился с поставленной перед ним задачей — запуском процессов оптимизации и реорганизации как самой А1, так и входящих в портфель инвестгруппы активов». «Мы расстаемся по-дружески, и возможно, что в будущем сможем продолжить сотрудничество уже на партнерских условиях, а не как топ-менеджер и акционер», — отметил Хан.



Общий объем активов под управлением А1 не раскрывается. В июле 2016 года компания анонсировала, что планирует в течение 2016–2017 годов «проанализировать активы в различных секторах российской экономики» и инвестировать вместе с Альфа-банком в развитие недооцененных активов не менее $1 млрд. Тогда же объем проблемных долгов от различных компаний, переданных группе от банков и находившихся под управлением инвестиционного подразделения, оценивался в $850 млн. Среди крупнейших сделок, которые провела А1 за время работы в ней Винокурова, —



Замена из «Росбилдинга»



Новый руководитель А1 уже найден — это Андрей Тясто, который с 2015 года занимает пост управляющего директора инвестиционной группы. О том, что Александр Винокуров с понедельника, 15 мая, по собственному желанию покидает пост президента А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп»), РБК рассказал источник, близкий к группе. Это подтвердили сам Винокуров и совладелец «Альфа-Групп» Герман Хан. До этого Тясто работал в девелоперских компаниях «Баркли» (гендиректором) и Sminex (управляющим партнером). В период с 2002 по 2007 год он также занимал пост вице-президента и старшего партнера холдинга «Росбилдинг», получившего еще в 1990-х и 2000-х широкую известность из-за участия в громких корпоративных конфликтах — приобретении 80% обувной фабрики «Аста», ​ткацкой фабрики им. Петра Алексеева, производителя паровых турбин ОАО «Невский завод» и других. ​



По словам Германа Хана, стратегической задачей Тясто станет «продолжение тренда на повышение эффективности активов, принадлежащих А1». «В 2015 году А1 уже получила небольшую прибыль, а в 2016-м это уже были стабильные положительные цифры, — рассказывает Хан. — Мы рассчитываем, что Андрей Тясто сможет продолжить внедрение практик эффективного управления в наших проектах».



Андрей Тясто пояснил РБК, что перед ним стоят две задачи — дальнейшее увеличение количества проектов и повышение уровня их капиталоемкости для большего использования финансовых возможностей «Альфа-Групп». «Любому системному бизнесу жизненно важно иметь «гарантированный» ресурсный входящий поток — будь то руда, клиенты, инвестиционные проекты. Важно понимать, что источник проектов «специальных ситуаций» далек от своего исчерпания, учитывая текущий уровень развития корпоративных отношений в России. Компания должна продолжить выстраивать работу таким образом, чтобы у инвестиционной команды всегда была возможность выбирать лучшие проекты», — отметил он. В качестве примера Тясто приводит свой опыт в «Росбилдинге»: «Одним из факторов успеха «Росбилдинга» в свое время была система поиска новых проектов, которая создавала «давление на входе». По его словам, А1 является уникальной на рынке «специальных ситуаций», поскольку обладает не только опытом, квалификацией, репутацией, но и «существенным финансовым ресурсом, входя в «Альфа-Групп».



Цитата: На чем специализируется А1



Инвестиционная компания А1 (до 2004 года — «Альфа-Эко») была создана в 1989 году в качестве первой основной компании консорциума «Альфа-Групп». В разные годы владела или участвовала в сделках вокруг крупнейших российских и международных холдингов, включая «МегаФон», Западно-Сибирский меткомбинат, Ачинский глиноземный комбинат, Коршуновский ГОК, металлургический комбинат «Тагмет», X5 Retail Group, «ВымпелКом», ТНК-BP, «Авианова», «Кронверк» и многие другие. По собственным данным компании, сейчас А1 работает в четырех направлениях: инвестиции в компании; управление текущим портфелем для повышения капитализации и рыночной стоимости активов; проекты с возможностью применения компетенций А1 в разрешении «специальных ситуаций»; работа с distressed активами банков для их финансового оздоровления и создания акционерной стоимости. Новый «Марафон»



Новым местом работы Винокурова станет созданная им инвестиционная компания «Марафон Групп», рассказал бизнесмен РБК. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Марафон Групп» было зарегистрировано в феврале 2017 года. «Моя цель — это создание инвестиционной компании, отвечающей лучшим мировым практикам», — говорит Винокуров. «Марафон Групп» будет ориентироваться на сделки преимущественно в четырех направлениях — фармацевтика, FMCG и ретейл, транспортная инфраструктура и сельское хозяйство.





Финансирование проектов на первых порах будет осуществляться за счет собственных средств Винокурова и его партнера Сергея Захарова, который также покидает А1 (занимал пост исполнительного директора инвестгруппы). Как рассказал Винокуров, Захаров уже участвует в финансировании всех проектов, которые ранее считались только его инвестициями. Они вместе работали в группе «Сумма», где Захаров занимал должность вице-президента по корпоративному развитию и юридическим вопросам. До этого он также занимался практиками M&A и рынками капитала в юридической компании Clifford Chance в Москве и в Лондоне в должности советника и в разное время состоял в советах директоров «Череповецкий Азот», Fesco, Souz Petrolium SA и «Сумма Телеком». Распределение долей между партнерами Винокуров не раскрывает, источник РБК, близкий к бизнесмену, говорит, что Винокуров — контролирующий акционер. В «Марафон Групп» Захаров займет пост председателя правления и будет отвечать за операционное управление холдингом. Винокуров станет президентом группы и займется стратегией, развитием и кадрами.



Сколько средств инвесторы «Марафон Групп» заработали за период работы «по найму», они не раскрывают, но Винокуров отмечает, что «для развития проектов сумма достаточная». Как



Все проекты «Марафона» будут формироваться в субхолдинги. Сейчас сформирован первый — «Марафон Фарма». Возглавил его в статусе управляющего директора Игорь Крылов, который 11 лет проработал в качестве гендиректора крупнейшего российского фармпроизводителя «Фармстандарт», а также руководил развитием ГК «Медси». ​В этот субхолдинг переведены все принадлежащие бизнесменам активы на фармрынке — дистрибьюторская «СИА Групп», производственные ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» и ЗАО «Биоком», управляющая аптечными сетями «Мега Фарм» (бренды «Да здоров» и «А-Мега»).



На



По прогнозу Крылова, совокупная выручка активов «Марафон Фарма» по итогам 2017 года должна превысить 100 млрд руб. против примерно 50 млрд руб. в 2016-м.



Источник ​О том, что зять министра иностранных дел Сергея Лаврова Александр Винокуров с понедельника, 15 мая, по собственному желанию покидает пост президента А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп»), РБК рассказал источник, близкий к группе. Это подтвердили сам Винокуров и совладелец «Альфа-Групп» Герман Хан.Винокуров возглавил А1 в декабре 2014 года. Перед этим он почти 3,5 года был президентом группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова. В послужном списке 34-летнего бизнесмена — работа в Morgan Stanley и одном из крупнейших в мире фондов прямых инвестиций TPG Capital. Винокуров стал самым молодым вице-президентом в истории этого фонда; как соруководитель российского офиса он отвечал за разработку стратегии инвестирования и развития TPG Eurasia в СНГ и странах Восточной Европы. В 2008 году женился на дочери Сергея Лаврова. «Горжусь родством с Сергеем Викторовичем и стараюсь во всем брать с него пример», — говорил Винокуров журналу Forbes.Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман сообщил РБК, что Винокуров за 2,5 года работы в А1 «существенно изменил компанию: значительно обновил команду, выстроил новые инвестиционные и операционные процессы». «Его работа дала ощутимые результаты — улучшились качество портфеля и баланс компании», — считает Фридман. По словам второго совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана, Винокуров «отлично справился с поставленной перед ним задачей — запуском процессов оптимизации и реорганизации как самой А1, так и входящих в портфель инвестгруппы активов». «Мы расстаемся по-дружески, и возможно, что в будущем сможем продолжить сотрудничество уже на партнерских условиях, а не как топ-менеджер и акционер», — отметил Хан.Общий объем активов под управлением А1 не раскрывается. В июле 2016 года компания анонсировала, что планирует в течение 2016–2017 годов «проанализировать активы в различных секторах российской экономики» и инвестировать вместе с Альфа-банком в развитие недооцененных активов не менее $1 млрд. Тогда же объем проблемных долгов от различных компаний, переданных группе от банков и находившихся под управлением инвестиционного подразделения, оценивался в $850 млн. Среди крупнейших сделок, которые провела А1 за время работы в ней Винокурова, — продажа второй по количеству кинотеатров в России сети «Формула кино» структурам Александра Мамута (6,75–7,65 млрд руб.), приобретение пакета в группе «Полипластик» (одном из крупнейших производителей полимерных труб), участие в сделке по поиску нового инвестора крупнейшего онлайн-магазина автозапчастей Exist.ru и корпоративном споре за активы компании «Синелаб».Новый руководитель А1 уже найден — это Андрей Тясто, который с 2015 года занимает пост управляющего директора инвестиционной группы. О том, что Александр Винокуров с понедельника, 15 мая, по собственному желанию покидает пост президента А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп»), РБК рассказал источник, близкий к группе. Это подтвердили сам Винокуров и совладелец «Альфа-Групп» Герман Хан. До этого Тясто работал в девелоперских компаниях «Баркли» (гендиректором) и Sminex (управляющим партнером). В период с 2002 по 2007 год он также занимал пост вице-президента и старшего партнера холдинга «Росбилдинг», получившего еще в 1990-х и 2000-х широкую известность из-за участия в громких корпоративных конфликтах — приобретении 80% обувной фабрики «Аста», ​ткацкой фабрики им. Петра Алексеева, производителя паровых турбин ОАО «Невский завод» и других. ​По словам Германа Хана, стратегической задачей Тясто станет «продолжение тренда на повышение эффективности активов, принадлежащих А1». «В 2015 году А1 уже получила небольшую прибыль, а в 2016-м это уже были стабильные положительные цифры, — рассказывает Хан. — Мы рассчитываем, что Андрей Тясто сможет продолжить внедрение практик эффективного управления в наших проектах».Андрей Тясто пояснил РБК, что перед ним стоят две задачи — дальнейшее увеличение количества проектов и повышение уровня их капиталоемкости для большего использования финансовых возможностей «Альфа-Групп». «Любому системному бизнесу жизненно важно иметь «гарантированный» ресурсный входящий поток — будь то руда, клиенты, инвестиционные проекты. Важно понимать, что источник проектов «специальных ситуаций» далек от своего исчерпания, учитывая текущий уровень развития корпоративных отношений в России. Компания должна продолжить выстраивать работу таким образом, чтобы у инвестиционной команды всегда была возможность выбирать лучшие проекты», — отметил он. В качестве примера Тясто приводит свой опыт в «Росбилдинге»: «Одним из факторов успеха «Росбилдинга» в свое время была система поиска новых проектов, которая создавала «давление на входе». По его словам, А1 является уникальной на рынке «специальных ситуаций», поскольку обладает не только опытом, квалификацией, репутацией, но и «существенным финансовым ресурсом, входя в «Альфа-Групп».Новым местом работы Винокурова станет созданная им инвестиционная компания «Марафон Групп», рассказал бизнесмен РБК. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Марафон Групп» было зарегистрировано в феврале 2017 года. «Моя цель — это создание инвестиционной компании, отвечающей лучшим мировым практикам», — говорит Винокуров. «Марафон Групп» будет ориентироваться на сделки преимущественно в четырех направлениях — фармацевтика, FMCG и ретейл, транспортная инфраструктура и сельское хозяйство.Финансирование проектов на первых порах будет осуществляться за счет собственных средств Винокурова и его партнера Сергея Захарова, который также покидает А1 (занимал пост исполнительного директора инвестгруппы). Как рассказал Винокуров, Захаров уже участвует в финансировании всех проектов, которые ранее считались только его инвестициями. Они вместе работали в группе «Сумма», где Захаров занимал должность вице-президента по корпоративному развитию и юридическим вопросам. До этого он также занимался практиками M&A и рынками капитала в юридической компании Clifford Chance в Москве и в Лондоне в должности советника и в разное время состоял в советах директоров «Череповецкий Азот», Fesco, Souz Petrolium SA и «Сумма Телеком». Распределение долей между партнерами Винокуров не раскрывает, источник РБК, близкий к бизнесмену, говорит, что Винокуров — контролирующий акционер. В «Марафон Групп» Захаров займет пост председателя правления и будет отвечать за операционное управление холдингом. Винокуров станет президентом группы и займется стратегией, развитием и кадрами.Сколько средств инвесторы «Марафон Групп» заработали за период работы «по найму», они не раскрывают, но Винокуров отмечает, что «для развития проектов сумма достаточная». Как писал Forbes со ссылкой на свои источники, при переходе в группу «Сумма» Винокуров назвал Магомедову свои зарплатные ожидания — «сумму с шестью нулями», в том числе $2 млн «подъемных» за переход и $2 млн годовой зарплаты. Кроме того, ежегодный бонус менеджера мог составлять от $2 млн до $6 млн. Как утверждает один из собеседников РБК, в «Альфа-Групп» вознаграждение Винокурова могло быть и больше — в районе $4–6 млн в год, без учета бонусов.Все проекты «Марафона» будут формироваться в субхолдинги. Сейчас сформирован первый — «Марафон Фарма». Возглавил его в статусе управляющего директора Игорь Крылов, который 11 лет проработал в качестве гендиректора крупнейшего российского фармпроизводителя «Фармстандарт», а также руководил развитием ГК «Медси». ​В этот субхолдинг переведены все принадлежащие бизнесменам активы на фармрынке — дистрибьюторская «СИА Групп», производственные ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» и ЗАО «Биоком», управляющая аптечными сетями «Мега Фарм» (бренды «Да здоров» и «А-Мега»).На прошлой неделе также стало известно о том, что «СИА Групп» выкупила у структур группы ВТБ 30% крупнейшего производителя бытовых антисептических средств «Бентус лаборатории» (бренд Sanitelle). По словам Винокурова, в завершающей стадии находится еще одна сделка на фармрынке, но от более подробных комментариев бизнесмен отказался.По прогнозу Крылова, совокупная выручка активов «Марафон Фарма» по итогам 2017 года должна превысить 100 млрд руб. против примерно 50 млрд руб. в 2016-м.

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