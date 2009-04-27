Саммит грядет: как заявления представителей ОПЕК повлияют на курс доллара

Курс доллара к рублю на этой неделе будет зависеть от комментариев представителей стран ОПЕК, китайской макростатистики и заявлений Банка России. Сможет ли рубль продолжить укрепление?
На открытии торгов в понедельник, 15 мая, курс доллара опустился на 59 коп., до 56,5 руб. Ранее нефть марки Brent подорожала на 2%, до $52 за баррель, после заявлений
главы Минэнерго Александра Новака и министра нефти Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха о необходимости продлить соглашение об ограничении добычи нефти. Договор может быть подписан 25 мая на саммите ОПЕК в Вене.
Комментарии участников предстоящей встречи, которые могут прозвучать на этой неделе, будут определяющим фактором для динамики валютной пары доллар/рубль, считают опрошенные РБК финансисты. Положительные новости, намекающие на продление соглашений об ограничении добычи, смогут поддержать цены на нефть и укрепить российскую валюту. Рынок ждет сигналов от представителей стран ОПЕК, и по мере приближения заседания в Вене информационный фон будет усиливать влияние на нефть и курс рубля, говорит старший аналитик ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Виктор Марков. Если на саммите будет заключен договор о продлении ограничений добычи, нефть может подорожать до уровня $55–60 за баррель.
Впрочем, на рынке сохраняется целый ряд негативных факторов, способных оказать давление на курс рубля, отмечают опрошенные финансисты: в частности, опубликованные в понедельник негативные данные по китайской экономике и заявления
председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о возможных валютных интервенциях регулятора в случае замедления инфляции до уровня ниже 4%. Новости из Китая и риторика главы ЦБ в течение этой недели будут оказывать давление на российскую валюту, считают участники опроса. С учетом этих факторов доллар в пятницу, 19 мая, немного вырастет и составит 57,6 руб. на закрытии торгов.
Доллар на неделю
Участники опроса
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