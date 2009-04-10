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Россия купила 13 миллиардов долларов госдолга США

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Россия купила 13 миллиардов долларов госдолга США
Россия увеличила в марте инвестиции в государственные облигации США на 13,5 млрд долларов – до 99,8 млрд. Об этом сообщило министерство финансов США.

Сейчас РФ занимает 15-е место среди всех государств-держателей по объему портфеля американских государственных бумаг.

На первом месте находился по-прежнему Япония, чей портфель составляет 1 трлн 118 млрд долларов, за ней с небольшим отрывом следует Китай, в портфеле которого долг США на 1 трлн 87 млрд.

При этом, как ранее заявляли в Госдепартаменте США, лимит государственного долга страны не будет повышаться до осени этого года. Сейчас госдолг США составляет приблизительно 19 трлн долларов.

Источник - segodnya.ua
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