Акции Mail.Ru Group и Яндекса могут значительно упасть в цене из за указа Порошенко

Порошенко близок к официальной блокировке российских социальных сетей и сервисов Яндекса и Mail.Ru Group
Давно обсуждалась в Украине необходимость блокировки российских ресурсов, некоторые даже были заблокированы, но самые крупные по охвату аудитории ресурсы все же не трогали. Теперь же может измениться в ближайшие дни, и перейдя на страничку Вконтакте с украинского провайдера или мобильного оператора мы уже не сможем попасть на всеми известный ресурс, он будет заблокирован и недоступен.
П. Порошенко в рамках нового санкционного пакета против РФ подписал указ в котором так же написано о полной запрете предоставления доступа к социальной сети "Одноклассники", "Вконтакте", а так же ко всем сервисам поисковой системы Яндекса и Mail.Ru Group. Текст приказа уже подписан и размещен
на оф. сайте президента Украины.
Можно только представить как сильно упадут акции Mail.Ru Group и Яндекса если все же закон вступит в силу. Так же это даст большую долю рынка для других социальных сетей, но к слову говоря кроме Фейсбука конкурентов практически и не будет. В рынке поисковых систему большую долю получит Google. Хотя в законе указано, что главную страницу поисковика Яндекс не тронут и она останется доступной, но стоит понимать, что отсутствие сервисов может негативно сказаться на качестве пользования ресурсом и предать сильный отток пользователей.
Блокировка произошла в следствии наложенного ограничения на компанию из России Mail.Ru Group. А вот поисковик и главная страница Mail.Ru тоже подпадет под санкции и будет заблокирована.
В тексте указа так же указана информация о блокировке антивирусов их России, тк Доктор Веб и Касперский
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Специально для mmgp.ru