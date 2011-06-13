Развитие, бюджеты, поддержка проектов

Обсуждаем проекты и идеи продвижения, разработку и т.п.
В сообществе червонца существует по крайней мере два механизма поддержки проектов, реализуемых участниками в целях развития:
1. Ежемесячно распределяемый бюджет ~ 8% от суммы добытых монет. Любой желающий может поставить свой проект на голосование, по результатам которого сеть производит выплату. Голосуют все владельцы мастернод.
2. Фонд развития монеты "Фонд Mao", созданный самими участниками и инвесторами для реализации проектов по развитию, продвижению.
Высказывайте, предлагайте свои проекты для обсуждения и выносите на голосование.
С Mao можно пообщаться в чате Slack (приглашение по ссылке): http://sibcoin.herokuapp.com/