Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Развитие, бюджеты, поддержка проектов

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Старый Сегодня, 12:25
#1
Сибирский Червонец (sibcoin.org)
 
Аватар woodywood
 
Регистрация: 09.08.2015
Сообщений: 65
Благодарностей: 39
УГ: 0
КП: 0.144
Развитие, бюджеты, поддержка проектов
Обсуждаем проекты и идеи продвижения, разработку и т.п.

В сообществе червонца существует по крайней мере два механизма поддержки проектов, реализуемых участниками в целях развития:

1. Ежемесячно распределяемый бюджет ~ 8% от суммы добытых монет. Любой желающий может поставить свой проект на голосование, по результатам которого сеть производит выплату. Голосуют все владельцы мастернод.

2. Фонд развития монеты "Фонд Mao", созданный самими участниками и инвесторами для реализации проектов по развитию, продвижению.

Высказывайте, предлагайте свои проекты для обсуждения и выносите на голосование.
С Mao можно пообщаться в чате Slack (приглашение по ссылке): http://sibcoin.herokuapp.com/
__________________
Червонец (SIB) http://sibcoin.org
woodywood вне форума  
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Метки
спонсирование проектов
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