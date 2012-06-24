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Глава крупнейшего хедж-фонда: у инвесторов есть два года, чтобы подготовиться к тяжел
Глава крупнейшего хедж-фонда: у инвесторов есть два года, чтобы подготовиться к тяжелым временам
Мировая экономика находится на пике своего подъема, однако очень скоро «тучные» времена закончатся. С таким прогнозом выступил глава крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates Рей Далио. По его словам, инвесторы должны успеть подготовиться к трудным временам, и на это у них есть два года, пишет MarketWatch.
Несмотря на то что текущую экономическую ситуацию можно охарактеризовать положительно, в перспективе все не так радужно. «Мы опасаемся, что масштабы спада, который в конечном итоге наступит, приведут к значительно большему социальному и политическому конфликту, чем в настоящее время», - отметил Далио.
Его обеспокоенность связана, в первую очередь, с тем, что эскалация социальных и политических проблем наряду с обязательствами государств в сфере здравоохранения, пенсий и образования приведет к «сжатию» экономического роста и рынка.
В управлении фонда Bridgewater Associates находится $150 млрд. По данным Forbes состояние Далио оценивается в $16,8 млрд.
Источник - incrussia.ru