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Украина заблокирует доступ к «Яндексу», «ВКонтакте», «Одноклассникам» и «Mail.ru»

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Украина заблокирует доступ к «Яндексу», «ВКонтакте», «Одноклассникам» и «Mail.ru»

Украина заблокирует доступ к «Яндексу», «ВКонтакте», «Одноклассникам» и «Mail.ru».


Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ расширении списка российских компаний, в отношении которых введены санкции. В числе прочих в него попали «Яндекс» и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Указ обязывает украинских интернет-провайдеров и операторов связи заблокировать доступ к «Одноклассникам» и «ВКонтакте». Ограничительные меры предусмотрены в рамках санкций, наложенных на Mail.Ru Group, которой принадлежат соцсети. Также провайдеры обязаны заблокировать доступ к сайту mail.ru.

В случае с «Яндексом» речь идёт о блокировке всех интернет-сервисов компании и главной страницы поисковика, а также их украинских версий.

В частности, ограничения затронут почтовый клиент «Яндекса», сайты сервисов «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Директ», «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Фото».

Также предусмотрена блокировка сайтов антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Санкции коснулись и медиакомпаний: ВГТРК, «НТВ-Плюс», «ТВ Центр», РБК, телеканалов ТНТ, «Звезда» и Рен ТВ.

Всего в санкционный список вошли 468 организаций и 1228 физических лиц. Указ президента Украины вступает в силу с момента опубликования, 15 мая. Срок действий санкций — три года.

Источник: https://vc.ru/n/ukraine-block
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