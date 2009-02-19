Украина заблокирует доступ к «Яндексу», «ВКонтакте», «Одноклассникам» и «Mail.ru».
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ расширении списка российских компаний, в отношении которых введены санкции. В числе прочих в него попали «Яндекс»
и социальные сети «ВКонтакте»
и «Одноклассники»
.
Указ обязывает украинских интернет-провайдеров и операторов связи заблокировать доступ к «Одноклассникам» и «ВКонтакте». Ограничительные меры предусмотрены в рамках санкций, наложенных на Mail.Ru Group, которой принадлежат соцсети. Также провайдеры обязаны заблокировать доступ к сайту mail.ru.
В случае с «Яндексом» речь идёт о блокировке всех интернет-сервисов компании и главной страницы поисковика, а также их украинских версий.
В частности, ограничения затронут почтовый клиент «Яндекса», сайты сервисов «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Директ», «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Фото».
Также предусмотрена блокировка сайтов антивирусных компаний «Лаборатория Касперского»
и DrWeb
. Санкции коснулись и медиакомпаний: ВГТРК, «НТВ-Плюс», «ТВ Центр», РБК, телеканалов ТНТ, «Звезда» и Рен ТВ.
Всего в санкционный список вошли 468 организаций и 1228 физических лиц. Указ президента Украины вступает в силу с момента опубликования, 15 мая. Срок действий санкций — три года.
Источник: https://vc.ru/n/ukraine-block