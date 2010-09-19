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Airy3D привлек $3,5 млн для уникальной технологии трехмерного компьютерного зрения

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Airy3D привлек $3,5 млн для уникальной технологии трехмерного компьютерного зрения


Стартап Airy3D из города Монреаль (провинция Квебек, Канада), который разработал уникальную технологию трехмерного компьютерного зрения, привлек 3,5 миллиона долларов в посевном раунде финансирования.

Текущий инвестиционный раунд возглавили венчурные компании CRCM Ventures и R7 Partners, с участием WI Harper Group, Robert Bosch Venture Capital, Nautilus Venture Partners и созданного ангельскими инвесторами TandemLaunch – базирующегося в Монреале инкубатора, который выпустил стартап Airy3D.



Компания Airy3D планирует использовать полученные средства для налаживания серийного производства своих инновационных 3D-датчиков.

Основанный в 2015 году и возглавляемый доктором Дэном Батоном, президентом и генеральным директором, стартап Airy3D разработал уникальное пассивное односенсорное решение для трехмерного компьютерного зрения на основе готовых компонентов, которые работают по технологии, впервые изобретенной в Корнельском университете.


Для инновационной технологии, созданной данной компанией, необходим только один элемент – камера и при этом не требуется использовать никакой активной системы освещения, что избавляет от необходимости применения множества других различных компонентов (к примеру, у конкурентов используется сразу несколько камер, оборудованных дополнительными активными системами освещения для определения глубины).

Уникальное решение Airy3D включает в себя бытовую электронику и системы компьютерного зрения и искусственного интеллекта, которые обрабатывают всю информацию, поступающую с 3D-камеры следующего поколения. Кроме того, данный продукт может использоваться в виртуальной и дополненной реальности, робототехнике, а также помогать предотвращать столкновение автомобилей и беспилотных самолетов.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/05/airy3...d-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/591a9f66918a9
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