XMR.TO предлагает анонимность Monero пользователям Биткоина



Monero (XMR) сейчас можно назвать самой приватной и неотслеживаемой во всей экосистеме криптовалют. Сервис XMR.TO предлагает услугу, позволяющую анонимизировать платежи в биткоинах. Основатель сервиса недавно рассказал Monero Monitor о дальнейшем развитии этого проекта.

Monero использует надежную криптографическую систему, которая позволяет отправлять и получать средства так, что транзакции не видны в блокчейне публично. Это обеспечивается с помощью технологии «кольцевых подписей» (Ring Signatures). Крайне маловероятно, что транзакция Monero может быть как-то отслежена и связана с конкретным пользователем.

Теперь, через три года после запуска Monero, мы видим расширение разработки сервисов, использующих эту криптовалюту в качестве своего основного расчетного средства. Один из этих сервисов позволяет пользователям биткоина совершать анонимные платежи. Через XMR.TO, пользователи биткоина могут использовать Monero в качестве базовой валюты, а платеж будет отправляться в биткоинах.

Создатель XMR.TO, Джереми Дюбуа-Лакост (Jérémie Dubois-Lacoste) подчеркивает, что он сразу увидел огромный потенциал в Monero, так как эта криптовалюта обошла многие ограничения Биткоина. Поскольку одно из этих ограничений связано с проблемами конфиденциальности, Джереми, известный в сети как BinaryFate, увидел возможность и начал развивать этот новый сервис в надежде, что это может быть полезно для обеих криптовалют.

Джереми говорит: «Цель сервиса - позволить владельцам XMR переводить их огромному числу пользователей, поэтому вам нужно найти пользователей, которые принимают биткоины и пользуются теми же услугами».

Сервис интересен благодаря фундаментальным характеристикам Monero. Услуга является однонаправленной и работает подобно ShapeShift, но принимает только XMR и отправляет BTC.

Поскольку платежи в биткоинах открыты, платежи XMR.TO, сделанные от имени пользователя, будут видны в прозрачной цепочке блоков Биткоина. Однако, благодаря встроенным свойствам Monero, никто не сможет связать одну из этих транзакций с конкретным пользователем. Единственное, что XMR.TO может узнать о своих клиентах, это их IP-адрес.

XMR.TO доступен через TOR и I2P, их пользователи могут полностью скрыть информацию о себе. Но даже несмотря на это, компания очищает свои логи каждые три дня, что обеспечивает полную анонимность для пользователей.

Биткоин уже давно не может предоставлять полную конфиденциальность своим пользователям. Простые «смешивания» транзакций через сервисы-миксеры ненадежны и не решают поставленной задачи анонимности. XMR.TO вполне может стать идеальным инструментом для анонимизации платежей, у которого уже есть расширение для Chrome, подобное ShapeShift Lens, и в перспективе планируется включение функций интеграции в другие кошельки, в том числе MyMonero от fluffypony.



Источник Monero (XMR) сейчас можно назвать самой приватной и неотслеживаемой во всей экосистеме криптовалют. Сервис XMR.TO предлагает услугу, позволяющую анонимизировать платежи в биткоинах. Основатель сервиса недавно рассказал Monero Monitor о дальнейшем развитии этого проекта.Monero использует надежную криптографическую систему, которая позволяет отправлять и получать средства так, что транзакции не видны в блокчейне публично. Это обеспечивается с помощью технологии «кольцевых подписей» (Ring Signatures). Крайне маловероятно, что транзакция Monero может быть как-то отслежена и связана с конкретным пользователем.Теперь, через три года после запуска Monero, мы видим расширение разработки сервисов, использующих эту криптовалюту в качестве своего основного расчетного средства. Один из этих сервисов позволяет пользователям биткоина совершать анонимные платежи. Через XMR.TO, пользователи биткоина могут использовать Monero в качестве базовой валюты, а платеж будет отправляться в биткоинах.Создатель XMR.TO, Джереми Дюбуа-Лакост (Jérémie Dubois-Lacoste) подчеркивает, что он сразу увидел огромный потенциал в Monero, так как эта криптовалюта обошла многие ограничения Биткоина. Поскольку одно из этих ограничений связано с проблемами конфиденциальности, Джереми, известный в сети как BinaryFate, увидел возможность и начал развивать этот новый сервис в надежде, что это может быть полезно для обеих криптовалют.Джереми говорит: «Цель сервиса - позволить владельцам XMR переводить их огромному числу пользователей, поэтому вам нужно найти пользователей, которые принимают биткоины и пользуются теми же услугами».Сервис интересен благодаря фундаментальным характеристикам Monero. Услуга является однонаправленной и работает подобно ShapeShift, но принимает только XMR и отправляет BTC.Поскольку платежи в биткоинах открыты, платежи XMR.TO, сделанные от имени пользователя, будут видны в прозрачной цепочке блоков Биткоина. Однако, благодаря встроенным свойствам Monero, никто не сможет связать одну из этих транзакций с конкретным пользователем. Единственное, что XMR.TO может узнать о своих клиентах, это их IP-адрес.XMR.TO доступен через TOR и I2P, их пользователи могут полностью скрыть информацию о себе. Но даже несмотря на это, компания очищает свои логи каждые три дня, что обеспечивает полную анонимность для пользователей.Биткоин уже давно не может предоставлять полную конфиденциальность своим пользователям. Простые «смешивания» транзакций через сервисы-миксеры ненадежны и не решают поставленной задачи анонимности. XMR.TO вполне может стать идеальным инструментом для анонимизации платежей, у которого уже есть расширение для Chrome, подобное ShapeShift Lens, и в перспективе планируется включение функций интеграции в другие кошельки, в том числе MyMonero от fluffypony.

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