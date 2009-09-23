Bitfinex частично возобновила операции в фиатных валютах

Вслед за предупреждением клиентов о задержках вывода средств в долларах США, 17 апреля криптовалютная биржа Bitfinex объявила о временном прекращении обработки всех входящих и исходящих операций во всех фиатных валютах. Однако на клиентов из Тайваня ограничения не распространялись.
Вчера Bitfinex частично возобновила выплаты в фиатных валютах – опция распространяется на суммы свыше $50 000 и действует в определенных юрисдикциях.
«К сожалению, доступные нам решения в настоящий момент ограничены конкретными профилями клиентов в определенных юрисдикциях, хотя мы неустанно работаем над расширением нашего портфеля депозитов и способов вывода средств (включая поддержку других фиатных валют) для удовлетворения потребностей наших глобальных клиентов», – говорится в заявлении биржи.
Bitfinex также отмечает, что она делает все возможное для того, чтобы начать выплаты и на более мелкие суммы, приносит извинения за неудобства, благодарит клиентов за терпение и понимание, и будет информировать владельцев аккаунтов о возобновлении нормального рабочего процесса биржи.
Как и следовало ожидать, эта новость вызвала снижение курса биткоина на Bitfinex, прежде подогреваемого именно невозможностью вывода средств в фиате. Вслед за Bitfinex коррекция началась на других биржах. Само по себе это событие неспособно существенно повлиять на курс, однако вкупе с другими может стать дополнительным фактором для снижения.
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