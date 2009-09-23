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Палестина планирует создание национальной цифровой валюты

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Палестина планирует создание национальной цифровой валюты


По словам главы ЦБ частично признанного Палестинского государства, Аззама Шаввы (Azzam Shawwa), страна планирует использовать подобную биткоину криптовалюту для создания национальной валюты. Вероятно, она будет названа палестинским фунтом. Предполагается, что новая валюта будет подкреплена золотом или нефтью.
Если валюта будет запущена, она сможет предоставить «столь необходимые пути для цифровых платежей жителям палестинских территорий» и сможет заменить такие сервисы, как PayPal, который отказался обслуживать палестинский рынок.
Сроки запуска палестинской цифровой валюты не уточняются. По предварительным расчетам, для реализации этого проекта понадобится пять лет.

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