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Опубликована демо-версия кошелька Hiddenwallet с поддержкой TumbleBit

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Опубликована демо-версия кошелька Hiddenwallet с поддержкой TumbleBit


На Gibhub представлен новый кошелёк Hiddenwallet, который позиционируется как «конфиденциальный, использующий полные блоки, SPV кошелек биткоина с поддержкой TumbleBit».
Адам Фиксор (Adam Ficsor), разработчик сервиса TumbleBit - независимого платёжного хаба, обеспечивающего приватные, недоверительные и масштабируемые платежи в биткоинах, назвал выпуск нового кошелька важным шагом на пути к анонимности и конфиденциальности криптовалюты. Он утверждает, что Hiddenwallet - это тип кошельков SPV, описанный Сатоси в White Paper, но ранее не реализованный.
SPV (Simple Payment Verification) - самый распространенный тип кошелька для биткоинов, в котором пользователи загружают не всю цепочку блоков, которая сегодня занимает 115 гигабайт, а извлекают информацию из других узлов сети, чтобы проверить баланс кошелька и избежать двойных трат.
«Отсутствие конфиденциальности считается главным недостатком кошельков SPV. Третья сторона может восстановить связь между адресами кошелька [SPV] путем комбинирования методов цепочек блоков и сетевого анализа», - объяснил Фиксор.
По его мнению, лучший альтернативный метод - запуск полного узла, который загружает всю цепочку блоков: он более приватный, так как лишает возможности анализа связи адресов.
«Вместо того, чтобы хранить цепочку блоков и проверять их, Hiddenwallet использует доказательства Меркла, как и другие кошельки SPV, чтобы убедиться, что транзакция действительна, - рассказывает Фиксор.
- В отличие от других кошельков SPV, Hiddenwallets загружает полные блоки: третья сторона не может знать, какая информация представляет наибольшую ценность, поэтому не может восстановить связь между адресами кошельков».
Хотя есть и другие кошельки, которые можно интегрировать с Tumblebit, в частности Electrum или Blockchain.info, Фиксор считает, что для TumbleBit нужен специальный кошелек, поскольку «без этого ваша анонимность может быть скомпрометирована».
Сервис TumbleBit еще не интегрирован в Hiddenwallet, но по словам разработчика, это следующий шаг в дорожной карте. Затем он добавит загрузку фильтрованных блоков транзакций, чтобы сохранить конфиденциальность Hiddenwallet при увеличении производительности на 10-100%. После этого он планирует выпустить окончательную версию.

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