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Южная Корея снизит требования к криптовалютным компаниям

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Южная Корея снизит требования к криптовалютным компаниям


Правительство Южной Кореи работает над снижением требований к акционерному капиталу для компаний, предлагающих услуги по обмену иностранной валюты, включая тех, кто использует криптовалюты для денежных переводов. Изменение призвано «стимулировать рынок обмена иностранной валюты».
Согласно решению Министерства стратегии и финансов Южной Кореи, с 18 июля минимальные требования к капиталу будут снижены с 2 млрд вон до 1 млрд вон (примерно $900 000 на момент публикации).
Требование о 2 млрд вон указано в пересмотренном Законе об операциях с иностранной валютой, который министерство подробно изложило в феврале. Цель пересмотренного акта заключается в том, чтобы обеспечить стандарты для небольших компаний, предлагающих услуги по международным переводам. Однако этот законопроект подвергся серьезной критике, поскольку 2 млрд вон считаются огромной суммой для большинства мелких компаний.
Поскольку закон касается валютных переводов, он затрагивает только поставщиков услуг по переводам биткоинов, согласно ведущей южнокорейской криптовалютной компании Coinplug. Эти компании включены в закон, поскольку они принимают корейские воны и доставляют средства в биткоинах на нужный адрес.
Coinplug также подтвердила, что сейчас уставный капитал компаний, занимающихся переводами криптовалюты, должен быть на сумму 2 млрд вон, который, как ожидается, будет снижен до 1 млрд вон. Однако, по словам представителей компании, Coinplug не попадает под действие нового закона, поскольку и так выполняет все требования действующего. В целом, компания полагает, что более низкие требования к акционерному капиталу, скорее всего, привлекут на рынок больше компаний, занимающихся финтехом и криптовалютами.
Самое большое преимущество переводов в биткоинах - скорость и все еще низкие комиссии. Обычно для валютных переводов банки используют SWIFT, которая занимает от двух до трех дней и может стоить до 6% от общего объема переводов. Кроме того, ежегодно коммерческие банки забирают около 500 млрд вон в качестве комиссионных. Напротив, денежные переводы в биткоинах могут быть совершены в тот же день примерно за 1% комиссии.
Корейский вон считается четвертой из наиболее продаваемых валют на рынке биткоинов. В начале 2017 года генеральный директор биржи биткоинов Korbit Тони Лю (Tony Lyu) рассказал о растущей популярности использования биткоинов для международных денежных переводов в Южной Корее.
«Компании, получающие денежные переводы, также используют Биткоин в своих услугах. Таким образом, многие клиенты в Корее используют биткоин и получают выгоду, даже не осознавая этого», - сказал он.

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