ВТБ24 Форекс начинает принимать клиентов

Сеть из 700 офисов
открыла двери для новых клиентов банковского форекс-дилера.
После того, как недавно регулирование российского внебиржевого рынка вошло в завершающую стадию, представители банковского сектора не заставили себя долго ждать. Сегодня (15 мая 2017) ООО ВТБ24 Форекс, дочерняя компания российского банковского конгломерата, приступила к обслуживанию клиентов, после того, как Ассоциация форекс-дилеров
(АФД) зарегистрировала текст рамочного договора компании.
«Для заключения договора клиенту необходимо обратиться в один из почти 700 офисов ВТБ24 (агент ООО «ВТБ 24 Форекс»), занимающихся инвестиционным обслуживанием. Услуга доступна для граждан РФ старше 18 лет. Минимальная сумма средств на торговом счете для проведения операций – 50 тысяч рублей, минимальная сумма сделки – 50 тысяч единиц базовой валюты. Доступны котировки по 24 валютным парам, включая рублевые. Клиенты смогут без комиссии пополнять торговый счет через офисы ВТБ24 и через ВТБ24-Онлайн, вывод средств с торгового счета – также бесплатно
», говорится в сегодняшнем релизе форекс-дилера.
Более того, форекс-дилер открывает российским клиентам доступ на рынок Форекс посредством торгового терминала МТ5:
«Проведение операций на рынке Форекс доступно клиентам с помощью бесплатной интернет-системы МетаТрейдер 5. Платформа также доступна на мобильных версиях для систем Android и iOS
», уточняют представители очередного действующего российского регулируемого форекс-дилера. В сентябре прошлого года компания ВТБ 24 Форекс стала четвертым лицензиатом, получившим аккредитацию Банка России на предоставление услуг на внебиржевом рынке в России.
Напомним, что сегодня еще один крупный участник российского внебиржевого рынка, ФИНАМ ФОРЕКС, объявил о начале приема клиентов, также после подписания соответствующего рамочного договора в профильной форекс-СРО АФД
.
Источник: ru.forexmagnates.com
Итого:
Теперь в офф лайне появится куа больше рекламы, а главное на форекс придут люди, которые начнут торговлю, пройдя лишь курсы у брокеров из разряда "знаю технические фигуры - я уже трейдер
". Буду надеяться, что я ошибаюсь.