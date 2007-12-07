Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Бонусные баллы от компании TurboForex

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Бонусные баллы от компании TurboForex


Фактически бонусные баллы от TurboForex являются аналогией внутреннего ребейт сервиса. В зависимости от объема Ваших сделок Вам начисляются баллы, которые Вы можете обменять на кредитный бонус или купить один из товаров магазина, которые представлены исключительно смартфонами и планшетниками.

Описание:

По условиям данной акции за каждую закрытую сделку клиента, в которой разница цены открытия и закрытия равна или превышает 3 пункта, начисляются торговые баллы, из расчета 1 балл за 1 стандартный лот закрытых сделок, которые могут быть использованы для покупок в TurboForex магазине, либо для конвертации кредитных бонусов в баланс торгового счета.

Баллы:

1. Баллы можно обменять на кредитный бонус (400 баллов = 500$).

2. Приобрести один из товаров:
  • Smartphone APPLE iPhone 5S 16GB = 650 баллов
  • Samsung Galaxy S4 16Gb GT-I9500 = 550 баллов
  • Tablet iPad mini Retina Wi-Fi 16GB = 600 баллов
  • Tablet iPad Air Wi-Fi 16GB = 700 баллов

В принципе, если перевести баллы в объемы, то цены на товары мы получаем фактически такие же как на самом деле, но если TurboForex на ряду с возвратом части спреда через ребейт сервисы разрешает еще и данную бонусную программу, можно рассмотреть и этот вариант.

Кто участвовал в данной акции? Получали ли Вы товары из магазина?
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