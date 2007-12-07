Бонусные баллы от компании TurboForex

Фактически бонусные баллы от TurboForex
являются аналогией внутреннего ребейт сервиса
. В зависимости от объема Ваших сделок Вам начисляются баллы, которые Вы можете обменять на кредитный бонус или купить один из товаров магазина, которые представлены исключительно смартфонами и планшетниками.
Описание:
По условиям данной акции за каждую закрытую сделку клиента, в которой разница цены открытия и закрытия равна или превышает 3 пункта
, начисляются торговые баллы, из расчета 1 балл за 1 стандартный лот
закрытых сделок, которые могут быть использованы для покупок в TurboForex магазине, либо для конвертации кредитных бонусов в баланс торгового счета.
Баллы:
1.
Баллы можно обменять на кредитный бонус
(400 баллов = 500$).
2.
Приобрести один из товаров:
- Smartphone APPLE iPhone 5S 16GB = 650 баллов
- Samsung Galaxy S4 16Gb GT-I9500 = 550 баллов
- Tablet iPad mini Retina Wi-Fi 16GB = 600 баллов
- Tablet iPad Air Wi-Fi 16GB = 700 баллов
В принципе, если перевести баллы в объемы, то цены на товары мы получаем фактически такие же как на самом деле, но если TurboForex
на ряду с возвратом части спреда через ребейт сервисы
разрешает еще и данную бонусную программу, можно рассмотреть и этот вариант.
Кто участвовал в данной акции? Получали ли Вы товары из магазина?