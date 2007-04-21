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Атака клонов: у известных инвесткомпаний появляются мошенники-двойники

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Атака клонов: у известных инвесткомпаний появляются мошенники-двойники
На финансовом рынке активизировались мошенники, которые прикрываются именами известных и легальных инвестиционных компаний для того, чтобы выудить деньги из карманов доверчивых граждан.



На майских праздниках одному из сотрудников Financial One позвонили с телефона 8(495)-098-50-13 и предложили финансовые услуги. «Это компания Da Vinci Capital, международный аналитический центр. Мы предоставляем пакет услуг: обучение, горячие vip-сигналы и частного трейдера. С нами вы можете стабильно зарабатывать в месяц 37-42%», – бодро представился некий Александр.

«Вы торгуете валютой сырьем и акциями фондовых компаний. Вы их купили оптом дешевле и продаете по росту дороже. Как у нас на рынке – в основном же продукты дорожают. Это же все в основном от экономики зависит. Сегодня мы покупаем картошку по 9, по 15 рублей, а завтра она уже по 20, но мы же все равно ее покупаем. И так же мы с вами будем покупать дешевле и продавать дороже», – объяснил он суть того, чем занимается их центр.

- То есть вы гарантируете, что заработаете?

- Конечно, у нас есть страховка на ваш депозит, страховой фонд. Лицензии брокера, лицензии компании, все легализовано, все точно.

По словам Александра, клиент якобы открывает счет у брокера-партнера, чтобы начать торговать по сигналам трейдеров. При этом он назвал две компании, с которыми они работают, – X90 и PromFX (обе зарегистрированы в офшорах, а значит не подпадают под регулирование российского ЦБ).

Впрочем, его коллега, с которым также пришлось пообщаться для выяснения подробностей, некий «опытный трейдер» Семен Пондов, заявил, что они работают с другой организацией – Webtrade.online.

Мошенники советуют открывать счет на 1 млн рублей, но могут «на вторичном рынке» работать и с меньшими суммами. Договоры с ними заключаются электронно, якобы чтобы человек попал в некий реестр и смог пройти в офис Da Vinci Capital в комплексе «Москва-Сити».

ДВА VINCI

Разумеется, на самом деле никакого отношения к реальной инвестиционной компании Da Vinci Capital, работающей в российском правовом поле, позвонившие мошенники не имели.

«Указанные персоны никогда не работали в нашей компании. Более того, мы не занимаемся продажей никаких сигналов для торговли и не работаем с форекс-дилерами. У нас есть фонды для институциональных инвесторов, в рамках которых взаимоотношения с ними строго регламентированы, и они точно не подразумевают заключение договоров в электронном виде. Мы передали присланную вами запись разговора в службу безопасности и юридический департамент для принятия решения о дальнейших действиях», – заявили FO в самой Da Vinci Capital.
Это не единичный случай, когда мошенники прикрываются брендами известных компаний для того, чтобы ввести в заблуждение неопытных граждан.

Аналогичный случай произошел месяц назад с компанией United Traders. В ее офис стали обращаться потерпевшие россияне, общавшиеся с представителями United Traders Group. Они убедили жертв открыть у них депозит для торговли, некоторое время имитировали сделки на бирже, но в итоге все теряли и переставали выходить на связь. По факту же сделок не было, а все полученные от клиента деньги просто бесследно исчезали.
У мошенников был собственный сайт, на котором, среди лиц компании числились известные российские трейдеры, на самом деле даже не подозревавшие, что их образ используют для обмана.

«К нам уже обратились несколько пострадавших от действий United Traders Group, к которой наша компания United Traders, разумеется, не имеет никакого отношения. Более того, наши юристы добились того, чтобы сайт мошенников, прикрывающихся нашим именем, был заблокирован», – сказал FO управляющий партнер United Traders Анатолий Радченко. Он даже записал специальный видеоролик с разоблачением компании-клона.
Банк России при выработке внешних признаков финансовых пирамид отмечал, что недобросовестные участники финансового рынка нередко пытаются добиться доверия у потребителей, прикрываясь известными брендами – например, используют схожие с ними наименования, изображения логотипов, элементы оформления сайтов и т.д.

«Гражданам, которые решили воспользоваться услугами той или иной компании либо инвестировать в нее средства, следует по возможности навести о ней справки, проверить, ведет ли компания реальную деятельность. Кроме того, необходимо уточнить, есть ли у компании лицензия Банка России, внесена ли она в реестр. Это можно сделать на сайте Банка России http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=nfo», – прокомментировали FO сложившуюся ситуацию в ЦБ, добавив, что мошенникам грозит наказание по статьям УК за организацию финансовых пирамид либо за мошенничество.

Российский регулятор на своем сайте перечисляет следующие признаки финансовых пирамид:

- отсутствие лицензии ФКЦБ/ФСФР России или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
- обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
- гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);
- массированная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с обещанием высокой доходности;
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации;
- выплата денежных средств новым участникам из денежных средств, внесенных другими вкладчиками ранее;
- отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов;
- нет точного определения деятельности организации.

источник
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