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Falcon 9 вывела на орбиту спутник для обеспечения самолетов сетью Wi-Fi

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Falcon 9 вывела на орбиту спутник для обеспечения самолетов сетью Wi-Fi


Ракета-носитель Falcon 9 частной компании Илона Маска SpaceX успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида, США). Прямая трансляция запуска велась в Twitter организации.

Ракета вывела на орбиту коммуникационный спутник Inmarsat-5 F4, который должен обеспечить широкополосный доступ в интернет для пассажиров самолетов и морских судов. Аппарат был создан американской компанией Boeing, он является четвертым в серии и последним. С ним завершается формирование глобальной спутниковой сети Global Xpress. Ожидаемый срок службы спутника — 15 лет.

В марте 2017 года SpaceX осуществила запуск Falcon 9, первая ступень которой уже отправлялась в космос. Спустя девять минут ракета успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

4 мая вице-президент SpaceX Патрисия Купер сообщила, что компания намерена запустить более четырех тысяч спутников для раздачи высокоскоростного интернета до 2024 года. По ее словам, компания начнет тестирование прототипов в 2017 году и запустит первый спутник до конца года. Второй аппарат будет выведен на орбиту вокруг Земли в 2018-м.

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