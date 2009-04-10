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7 советов от самого богатого человека в истории

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Раздел посвящен психологическим аспектам работы на биржевых рынках, в том числе на рынке ФОРЕКС. Советы, тренинги, упражнения по наработке важнейших для трейдера навыков, среди которых психологическая подготовка, моральная выдержка, умение управлять собой.
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7 советов от самого богатого человека в истории
Экскурсы в далекую историю дают не меньше полезной информации, чем анализ историй топовых миллиардеров.
Талантливые бизнесмены умудрялись зарабатывать деньги задолго до возникновения фондовой биржи.
И их секреты успеха не менее интересны -

Якоб Фуггер — немецкий банкир, который финансировал королей, путешественников, епископов и пап, и в процессе стал самым богатым человеком своего времени, — а возможно, и в истории.

Внук крестьянина, он убедил Льва X узаконить коммерческое кредитование. Один из его механизмов заработка дал Мартину Лютеру повод написать 95 тезисов и начать реформацию. Фуггер сыграл решающую роль на выборах императора Священной Римской империи в 1519 году, — именно его деньги возвели Карла V, короля Испании, на вершину империи, сравнимой с владениями Наполеона.

На момент его смерти в 1525 году состояние Фуггера в пересчете на современные деньги составляло примерно 400 млрд долларов, или 2% от ВВП Европы того времени. История знает еще одного человека, который был почти так же богат, — Джона Д. Рокфеллера, — но его богатство составляло меньшую часть экономики США.

Вот некоторые из секретов Якоба Фуггера:
Инвестируйте, когда другие боятся. Фуггер сделал две крупные ставки, которые обеспечили ему состояние. Первой был эрцгерцог Сигизмунд Тирольский: Фуггер ссудил ему крупную сумму о время конфликта с Венецией. Другие банкиры отказались финансировать герцога, но Фуггер предложил ему все, что мог найти сам, и герцог благополучно уладил дела с Венецией. В обмен на свою поддержку Фуггер получил концессию на крупнейшую серебряную шахту на Земле.
Кроме того, Фуггер инвестировал в венгерские медные рудники, пока другие боялись турецкого вторжения. В результате ему удалось подмять под себя производство меди так же, как ранее добычу серебра. Турки действительно захватили Венгрию, но это произошло уже после смерти Фуггера.

Будьте незаменимы. Идея о том, что некоторые предприятия действуют слишком масштабно, чтобы провалиться, не нова. Фуггер отлично ее понимал и использовал, чтобы защитить себя от произвола монархов, которые теоретически могли спокойно отказаться платить по счетам. У Фуггера было кое-что, без чего его клиенты не могли обойтись: способность мгновенно добывать огромные суммы. Им не нравились ни сам Фуггер, ни его условия. Но у них не было альтернативы.

Владейте информацией. Фуггер понимал, как ценен хороший факт. Он создал первую в мире службу новостей и использовал ее, чтобы раньше других узнавать о событиях, связанных с движением рынка. Император Максимилиан (дед Карла V) однажды сказал банкиру, что Генрих VII отправил ему немного золота в качестве залога за кредит на борьбу с французами. Фуггер отказался от сделки: шпион в Англии донес ему, что корабли короля не покидали порт.

Дружите с цифрами. Двойную бухгалтерию изобрели итальянцы, но Фуггер был одним из первых, кто использовал ее к северу от Альп. Он серьезно продвинул бухгалтерскую науку, создав сводный баланс для его многочисленных предприятий. Кроме того, он первым начал использовать аудиторов для проверки деятельности своих филиалов. В его бухгалтерских книгах можно найти записи на полях, сделанные собственной рукой Фуггера: он очень внимательно следил за отдельными статьями расходов.

Получите хорошее образование. Фуггер несколько лет проучился в Венеции, деловой столице своего времени. Он приобрел знания, опыт и связи, которые служили ему всю оставшуюся жизнь.
Сохраняйте хладнокровие. Австрийский епископ был одним из крупнейших вкладчиков банка Фуггера. Когда в 1509 году епископ умер, папа потребовал, чтобы Фуггер немедленно выплатил деньги церкви. Но деньги были вложены в горнодобывающие проекты, и Фуггеру не хватало ликвидности, чтобы удовлетворить требование. Но отказ — или даже слухи об отказе — стали бы концом для его империи. Но вместо того, чтобы пытаться сократить расходы, Фуггер принялся тратить деньги, как никогда раньше — чтобы никто даже не мог подумать, что у него могут быть проблемы. Это дало ему время спокойно договориться о спасительной сделке.

Верните долг обществу. Фуггер известен как создатель квартала Фуггерай, первого в мире проекта доступного жилья. Он думал, что любой работающий человек, заслужил крышу над головой. За аренду жилья в своем квартале он брал около четверти рыночной ставки. Фуггерай служит первоначальной цели и сегодня, и к тому же является крупнейшим туристическим центром в его родном городе Аугсбурге.
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