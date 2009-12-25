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Крипто-пицца 2017

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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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Крипто-пицца 2017

BitNovosti.com PizzaДавным-давно, в Тридевятом Царстве, один добытчик цифровой руды… А именно 22 мая 2010 года во Флориде майнер и программист Ласло Ханеч едва сумел уговорить другого биткойн-энтузиаста принять в качестве оплаты за две пиццы 10 000 биткойнов, которые он “добыл” на своем компьютере. Это была первая зафиксированная в истории сделка, в которой криптовалюта была обменена на товар.

История Ласло и исторической пиццы в первом документальном фильме о Биткойне на русском языке:


За семь лет много воды утекло… И пицц было съедено. По статистике, одни только жители Апеннин за это время съели 21 миллиард пицц. По странному совпадению, ровно в 1 000 раз больше, чем максимальное количество биткойнов.

Теперь можно съесть пиццу с пользой не только для желудка, но и для кошелька. BitNovosti.com проводят Конкурс крипто-пиццы 2017.

Условия конкурса:
  1. Период проведения конкурса: с 16 по 22 мая 2017.
  2. Участникам необходимо сделать (или купить, а потом доделать �� пиццу с крипто-тематикой – о Биткойне или любом альткойне на выбор. На конкурс можно выставить даже блокчейн-пицу, конечно если конкурсант сможет выразить блокчейн в такой вкусной форме.
  3. Получившуюся пиццу, перед тем как её непременно съесть, необходимо сфотографировать
    • на фоне монитора или телефона с открытым сайтом БитНовостей, либо
    • изобразить надпись БитНовости непосредственно на пицце, либо, как минимум
    • написать БитНовости на листке, который должен попасть в кадр с пиццей
  4. Подписаться на @bit_novosti в Instagram или Twitter;
  5. Запостить фотографию на своей странице в Instagram с хэштегом #bitcoinpizza2017 и отметкой @bit_novosti в комментариях (профиль должен быть открытым, чтобы фотографию было видно); ИЛИ опубликовать твит с фотографией, упомянув в тексте твита @bit_novosti и хэштег #bitcoinpizza2017
  6. Также, в комментарий к фотке/твиту стоит указать свой биткойн-адрес на случай получения выигрыша;
  7. Альтернативно, за неимением Instagram, можно запостить ссылку на фотку с крипто-пиццей и своим биткойн-адресом в комментариях к этой странице;
  8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей с 23 по 31 мая.
  9. Призы выплачиваются в биткойнах:
    • Главный приз редакции BitNovosti.com;
    • Приз зрительских симпатий по числу лайков, собранных в Instagram и в коментах на этой странице;
    • Поощрительные призы.

Всем вкусной крипто-пиццы!

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Метки
биткоин, конкурс
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