Крипто-пицца 2017

BitNovosti.com PizzaДавным-давно, в Тридевятом Царстве, один добытчик цифровой руды… А именно 22 мая 2010 года во Флориде майнер и программист Ласло Ханеч едва сумел уговорить другого биткойн-энтузиаста принять в качестве оплаты за две пиццы 10 000 биткойнов, которые он “добыл” на своем компьютере. Это была первая зафиксированная в истории сделка, в которой криптовалюта была обменена на товар.
История Ласло и исторической пиццы в первом документальном фильме о Биткойне на русском языке:
За семь лет много воды утекло… И пицц было съедено. По статистике, одни только жители Апеннин за это время съели 21 миллиард пицц. По странному совпадению, ровно в 1 000 раз больше, чем максимальное количество биткойнов.
Теперь можно съесть пиццу с пользой не только для желудка, но и для кошелька. BitNovosti.com проводят Конкурс крипто-пиццы 2017.
Условия конкурса:
Период проведения конкурса: с 16 по 22 мая 2017.
Участникам необходимо сделать (или купить, а потом доделать �� пиццу с крипто-тематикой – о Биткойне или любом альткойне на выбор. На конкурс можно выставить даже блокчейн-пицу, конечно если конкурсант сможет выразить блокчейн в такой вкусной форме.
Получившуюся пиццу, перед тем как её непременно съесть, необходимо сфотографировать
на фоне монитора или телефона с открытым сайтом БитНовостей, либо
изобразить надпись БитНовости непосредственно на пицце, либо, как минимум
написать БитНовости на листке, который должен попасть в кадр с пиццей
Запостить фотографию на своей странице в Instagram с хэштегом #bitcoinpizza2017 и отметкой @bit_novosti в комментариях (профиль должен быть открытым, чтобы фотографию было видно); ИЛИ опубликовать твит с фотографией, упомянув в тексте твита @bit_novosti и хэштег #bitcoinpizza2017
Также, в комментарий к фотке/твиту стоит указать свой биткойн-адрес на случай получения выигрыша;
Альтернативно, за неимением Instagram, можно запостить ссылку на фотку с крипто-пиццей и своим биткойн-адресом в комментариях к этой странице;
Подведение итогов конкурса и награждение победителей с 23 по 31 мая.