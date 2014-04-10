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Система EasyPay не будет работать с физлицами. Новые кошельки уже не регистрируют

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Система EasyPay не будет работать с физлицами. Новые кошельки уже не регистрируют


С 15 мая Белгазпромбанк и компания «Открытый контакт» приостановили открытие новых электронных кошельков для физлиц в системе электронных денег EasyPay. Это решение обусловлено предстоящей модернизацией системы EasyPay, сообщили в банке.

— В первую очередь это связано с тем, что основным инструментом безналичных расчетов в Беларуси становится банковская платежная карточка. Она уже трансформировалась в виртуальный платежный инструмент, с помощью которого можно легко и удобно платить и рассчитываться не только в реальной жизни, но и в интернет-пространстве, — отмечают в Белгазпромбанке. — При этом использование электронного кошелька EasyPay уже не отвечает высоким стандартам современного банковского обслуживания физических лиц. Соответственно, современным и надежным банковским платежным инструментом для нынешних владельцев кошельков EasyPay станут платежные карты Белгазпромбанка, которые можно оформить онлайн.

Держателям кошельков EasyPay нужно до 25 июня вывести деньги. С 1 июля система прекратит работать с физлицами, сообщили в компании «Открытый контакт».

«Предприятия торговли и сервиса о необходимых действиях будут проинформированы дополнительно, — уточнили в банке. — В дальнейшем система EasyPay сосредоточится на расчетном обслуживании бизнес-клиентов, а именно: на подключении предприятий торговли и сервиса к системе „Расчет“ (ЕРИП), а также предоставлении услуги интернет-эквайринга».

Система электронных денег EasyPay начала свое существование в 2004 году и является совместным проектом ОАО «Белгазпромбанк» и ООО «Открытый контакт». Более 12 лет назад в Беларуси дистанционное банковское обслуживание не было распространено, а оплатить товары и услуги в сети Интернет с помощью платежной карты было практически невозможно.

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