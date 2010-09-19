CashToday Мастер

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.09.2010 Сообщений: 2,862 Благодарностей: 797 УГ: 1 КП: 0.172 подарки

Accern привлек $1,2 млн для высокоинтеллектуальной платформы финансовых новостей



Аналитики и трейдеры завалены всевозможной информацией об акциях, фондах, волатильности рынка и многом другом. Стартап Accern стремится упорядочить все эти сведения, отслеживая новостные сайты, блоги, социальные сети и так далее, чтобы предоставлять только важный финансовый контент. Сегодня нью-йоркский стартап объявил о получении $1,2 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования.



''Сейчас мы работаем со многими многомиллиардными хедж-фондами и банками, чтобы объединить все свои существующие каналы новостей в единую централизованную платформу новостей'', - сообщил соучредитель и генеральный директор Accern Кумеш Арумуган во время своего интервью изданию VentureBeat. ''Затем мы публикуем новости с помощью наших технологий искусственного интеллекта, чтобы помочь этим финучреждениям находить наиболее важные сведения (например об акциях), которые они отслеживают''. Компания утверждает, что отслеживает в режиме реального времени более 300 миллионов веб-сайтов и социальных сетей, таких как Twitter и Tumblr, а также отчеты SEC.







Согласно заявлению Арумугана, около дюжины крупнейших финансовых учреждений успешно используют платформу, в основном оплачивая 500 долларов за каждого пользователя в месяц. Арумуган не стал раскрывать имена своих клиентов, но сообщил, что стартап имеет около 500 активных пользователей.



Accern не является единственным проектом, предоставляющим сведения о финансовых новостях. Хотя Dataminr и является самым очевидным конкурентом, такие информационные ресурсы, как Reuters и Bloomberg, также можно считать конкурентами. Но Арумуган не согласен с этим. ''Bloomberg и Reuters - это не конкуренты, а бесплатные службы новостей для стартапа Accern'', - комментирует он. ''Многие компании уже подписаны на эти новостные сайты, мы же с помощью искусственного интеллекта объединяем и структурируем данные из разных источников на нашей платформе''.







Стартап также планирует выйти за рамки финансовых сервисов. ''Мы надеемся создать платформу, чтобы помочь клиентам разобраться вокруг внутренних споров различных компаний'', - сообщил Арумуган. ''Было бы полезно, чтобы бренд United, который недавно оказался в центре внимания прессы, упростил все сообщения и реакции на различные инциденты''. Арумуган назвал IBM первым нефинансовым клиентом компании, но отказался раскрывать подробности данной сделки.



Среди инвесторов, участвовавших в сегодняшнем раунде, присутствуют Rostra Capital, VYL, Gurtin Ventures, 26 Ventures, Belmont Capital и Affinity Investment Group, а также несколько частных венчурных капиталистов. Accern планирует использовать полученные инвестиции для увеличения количества своих сотрудников и расширения возможностей своей высокоинтеллектуальной платформы, чтобы отслеживать еще больше новостей.



Стартап Accern был основан в 2014 году. В настоящее время в данной компании работает 12 сотрудников.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/05/15/a...inancial-news/



https://text.ru/antiplagiat/591a216c491f7 Аналитики и трейдеры завалены всевозможной информацией об акциях, фондах, волатильности рынка и многом другом. Стартап Accern стремится упорядочить все эти сведения, отслеживая новостные сайты, блоги, социальные сети и так далее, чтобы предоставлять только важный финансовый контент. Сегодня нью-йоркский стартап объявил о получении $1,2 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования.''Сейчас мы работаем со многими многомиллиардными хедж-фондами и банками, чтобы объединить все свои существующие каналы новостей в единую централизованную платформу новостей'', - сообщил соучредитель и генеральный директор Accern Кумеш Арумуган во время своего интервью изданию VentureBeat. ''Затем мы публикуем новости с помощью наших технологий искусственного интеллекта, чтобы помочь этим финучреждениям находить наиболее важные сведения (например об акциях), которые они отслеживают''. Компания утверждает, что отслеживает в режиме реального времени более 300 миллионов веб-сайтов и социальных сетей, таких как Twitter и Tumblr, а также отчеты SEC.Согласно заявлению Арумугана, около дюжины крупнейших финансовых учреждений успешно используют платформу, в основном оплачивая 500 долларов за каждого пользователя в месяц. Арумуган не стал раскрывать имена своих клиентов, но сообщил, что стартап имеет около 500 активных пользователей.Accern не является единственным проектом, предоставляющим сведения о финансовых новостях. Хотя Dataminr и является самым очевидным конкурентом, такие информационные ресурсы, как Reuters и Bloomberg, также можно считать конкурентами. Но Арумуган не согласен с этим. ''Bloomberg и Reuters - это не конкуренты, а бесплатные службы новостей для стартапа Accern'', - комментирует он. ''Многие компании уже подписаны на эти новостные сайты, мы же с помощью искусственного интеллекта объединяем и структурируем данные из разных источников на нашей платформе''.Стартап также планирует выйти за рамки финансовых сервисов. ''Мы надеемся создать платформу, чтобы помочь клиентам разобраться вокруг внутренних споров различных компаний'', - сообщил Арумуган. ''Было бы полезно, чтобы бренд United, который недавно оказался в центре внимания прессы, упростил все сообщения и реакции на различные инциденты''. Арумуган назвал IBM первым нефинансовым клиентом компании, но отказался раскрывать подробности данной сделки.Среди инвесторов, участвовавших в сегодняшнем раунде, присутствуют Rostra Capital, VYL, Gurtin Ventures, 26 Ventures, Belmont Capital и Affinity Investment Group, а также несколько частных венчурных капиталистов. Accern планирует использовать полученные инвестиции для увеличения количества своих сотрудников и расширения возможностей своей высокоинтеллектуальной платформы, чтобы отслеживать еще больше новостей.Стартап Accern был основан в 2014 году. В настоящее время в данной компании работает 12 сотрудников.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________ Последний раз редактировалось CashToday; Сегодня в 02:20 .