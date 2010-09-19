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Accern привлек $1,2 млн для высокоинтеллектуальной платформы финансовых новостей

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Accern привлек $1,2 млн для высокоинтеллектуальной платформы финансовых новостей


Аналитики и трейдеры завалены всевозможной информацией об акциях, фондах, волатильности рынка и многом другом. Стартап Accern стремится упорядочить все эти сведения, отслеживая новостные сайты, блоги, социальные сети и так далее, чтобы предоставлять только важный финансовый контент. Сегодня нью-йоркский стартап объявил о получении $1,2 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования.

''Сейчас мы работаем со многими многомиллиардными хедж-фондами и банками, чтобы объединить все свои существующие каналы новостей в единую централизованную платформу новостей'', - сообщил соучредитель и генеральный директор Accern Кумеш Арумуган во время своего интервью изданию VentureBeat. ''Затем мы публикуем новости с помощью наших технологий искусственного интеллекта, чтобы помочь этим финучреждениям находить наиболее важные сведения (например об акциях), которые они отслеживают''. Компания утверждает, что отслеживает в режиме реального времени более 300 миллионов веб-сайтов и социальных сетей, таких как Twitter и Tumblr, а также отчеты SEC.



Согласно заявлению Арумугана, около дюжины крупнейших финансовых учреждений успешно используют платформу, в основном оплачивая 500 долларов за каждого пользователя в месяц. Арумуган не стал раскрывать имена своих клиентов, но сообщил, что стартап имеет около 500 активных пользователей.

Accern не является единственным проектом, предоставляющим сведения о финансовых новостях. Хотя Dataminr и является самым очевидным конкурентом, такие информационные ресурсы, как Reuters и Bloomberg, также можно считать конкурентами. Но Арумуган не согласен с этим. ''Bloomberg и Reuters - это не конкуренты, а бесплатные службы новостей для стартапа Accern'', - комментирует он. ''Многие компании уже подписаны на эти новостные сайты, мы же с помощью искусственного интеллекта объединяем и структурируем данные из разных источников на нашей платформе''.



Стартап также планирует выйти за рамки финансовых сервисов. ''Мы надеемся создать платформу, чтобы помочь клиентам разобраться вокруг внутренних споров различных компаний'', - сообщил Арумуган. ''Было бы полезно, чтобы бренд United, который недавно оказался в центре внимания прессы, упростил все сообщения и реакции на различные инциденты''. Арумуган назвал IBM первым нефинансовым клиентом компании, но отказался раскрывать подробности данной сделки.

Среди инвесторов, участвовавших в сегодняшнем раунде, присутствуют Rostra Capital, VYL, Gurtin Ventures, 26 Ventures, Belmont Capital и Affinity Investment Group, а также несколько частных венчурных капиталистов. Accern планирует использовать полученные инвестиции для увеличения количества своих сотрудников и расширения возможностей своей высокоинтеллектуальной платформы, чтобы отслеживать еще больше новостей.

Стартап Accern был основан в 2014 году. В настоящее время в данной компании работает 12 сотрудников.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/05/15/a...inancial-news/

https://text.ru/antiplagiat/591a216c491f7
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