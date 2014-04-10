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В 2017 году Евросоюз через свой инвестбанк выделит Беларуси до 200 млн евро

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В 2017 году Евросоюз через свой инвестбанк выделит Беларуси до 200 млн евро


Третий европейский финансовый институт получил право работать в Беларуси. Это стало возможным после того, как 15 мая в Люксембурге было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между Беларусью и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Тем самым была завершена процедура согласования условий деятельности ЕИБ в Беларуси, и теперь все три главных европейских финансовых института (ЕИБ, Европейский банк реконструкции и развития и Северный инвестиционный банк) имеют возможность работать в нашей стране, говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси.

После подписания соглашения постоянный представитель Республики Беларусь при ЕС Александр Михневич обсудил с вице-президентом ЕИБ Василем Худеком перспективные направления сотрудничества. Особое внимание уделено развитию транспортных сетей, малого и среднего бизнеса, энергосберегающих технологий, охраны окружающей среды. В 2017 году ЕИБ планирует вложить в финансирование белорусских проектов до 200 млн евро, говорится в сообщении МИД.

Европейский инвестиционный банк — государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза. Собственниками банка выступают 28 государств — членов ЕС. Штаб-квартира банка расположена в Люксембурге, сеть банка насчитывает более 40 местных отделений. Объем финансирования Группой ЕИБ в 2016 году составил 83,8 млрд евро. ЕИБ специализируется на выделении кредитных ресурсов под инфраструктурные проекты. Впервые о возможной работе банка в Беларуси было заявлено после снятия санкций со стороны ЕС.

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