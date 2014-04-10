Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,852 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Всемирный банк пророчит спад белорусской экономике в 2017 году

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:00
#1
Премиум
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 5,320
Благодарностей: 1,594
УГ: 7
КП: 0.167
подарки
награды Волшебный горшочек 
Всемирный банк пророчит спад белорусской экономике в 2017 году
Структурные недостатки и сжатие внутреннего спроса могут стать причиной спада белорусской экономики в этом году. Об этом заявил экономист белорусского офиса Всемирного банка Кирилл Гайдук на брифинге в Минске.

ВВП Беларуси в 2017 году может снизиться на 0,4%. Кирилл Гайдук это объяснил имеющимися структурными недостатками и сжатием внутреннего спроса.

Финансовая поддержка со стороны правительства России окажет лишь временное влияние на решение внутренних и внешних дисбалансов.
По прогнозам экспертов Всемирного банка, выход Беларуси на траекторию экономического роста возможен в 2018 году. «Белорусская экономика может вырасти на 0,7%», — говорится в обзоре ВБ. Прогноз на 2019 год — плюс 1,2%.

В прошлом году аналитики Всемирного банка прогнозировали, что в Беларуси в 2017 году ВВП упадет на 1%.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 249$
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь :)/Кэш до 18% с Aliexpress
Все лучшее в одном месте! Жми!
Aliaksandre на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Всемирный банк видит улучшения в экономике РФ, но отмечает риски Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.11.2016 13:47
Всемирный банк прогнозирует спад экономик Ближнего Востока из-за нехватки воды svn1975 Новости в мире финансов и инвестиций 6 08.05.2016 19:34
Всемирный банк дал прогноз по экономике России на 2016 год Kirksan Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.01.2016 11:19
Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике России Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 2 01.10.2015 03:42
Всемирный банк предсказал укрепление рубля к 2017 году Jarick821 Новости в мире финансов и инвестиций 1 30.09.2015 19:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Satyr
Wmzrabora.msk.ru
От Satyr в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Помогите собрать...
От Ephiop_51 в разделе «Курилка»
Аватар tiu-bik
Обойти таможенный сбор, лимит?
От tiu-bik в разделе «Покупки в интернете»
Аватар leonoff
Trade Bank - www.trade-bank.org
От leonoff в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tygrew
Финансовый Портал Трейдеров - ребейт сервис
От tygrew в разделе «Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватара нет
AWECK corp-aweck.com
От AbMan в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,852
Тем
469,698
Сообщений
11,609,017

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube