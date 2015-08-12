Стартап inCust из Украины может стать лидером в разработке карт лояльности

Стартап-команда inCust придумала новый способ избавится от большого количества карт лояльности в кошельке
Желание затянуть в свою сеть для борьбы с конкурентами рождает множество программ лояльности. В любой сфере бизнеса это практически обыденный момент, но вот для клиентов это не всегда удобно. Представьте, что у человека в кошельке может быть кредитные карты, карты лояльности, если их 1-3 штуки то это вполне нормально, но что делать если таких карт более 10? С этой проблемой и начал борьбу стартап из Украины inCust.
На данный момент есть попытки разработки сбора карт лояльности в приложениях для смартфонов, но до сих пор никто не стал более менее популярным в этой нише.
Основная особенно украинского проекта то, что команда создала не только приложение, а платформу с инновационным предложением на основе SaaS-решения в браузерном интерфейсе. Платформа может включить в себя все существующие акции компаний, а так же дает возможность для компаний создавать акции и карты прямо на платформе.
Компании смогут сэкономить на производстве пластиковых карт, а клиенты смогут избавиться от ненужного мусора в своих карманах. Предполагается, что каждая электронная карта будет синхронизирована с абонентским номером мобильного оператора на смартфонах. Это позволит в кабинете пользователей хранить историю покупок и использовать карту лояльности, а так же в анкете будут индивидуальные сведения которые захочет запросить компаний и предоставит клиент.
Это является необходимой идеей и нужным проектом. Реализация проекта может позволить стать самым популярным приложением лояльности и завоевать самое высокое место в этой нише
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По материалам delo.ua