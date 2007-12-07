WelTrade получил лицензию в Беларуси

Национальный банк Республики Беларусь включил ООО Системгейтс Лимитед, управляющую брендом WELTRADE (обсуждение компании на форуме
), в реестр форекс-компаний.
Национальный банк Республики Беларусь, в минувшую пятницу (12 мая 2017), принял решение о включении общества с ограниченной ответственностью «Системгейтс Лимитед», входящую в офшорную группу компаний и управляющую известным в регионе СНГ брендом WELTRADE, в реестр форекс-компаний. Компании вручено соответствующее свидетельство.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс
» (Указ № 231) юридические лица вправе осуществлять деятельность на внебиржевом рынке Форекс с момента включения их в реестр форекс-компаний.
Теперь очередной торговый бренд может официально предлагать свои услуги в РБ, с этой целью и был запущен сайт по адресу bel.weltrade.com
.
Вместе с тем в соответствии с требованиями законодательства форекс-компании до начала осуществления деятельности на внебиржевом рынке Форекс обязаны, в течение трех рабочих дней со дня выдачи Нацбанком соответствующего, но не позднее дня заключения первого соглашения о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, перечислить учетный взнос в размере не менее 55 тыс. долл.
США в гарантийный фонд, формируемый Национальным форекс-центром. А также пройти проверку программного обеспечения, предполагаемого к использованию для осуществления деятельности на внебиржевом рынке Форекс посредством глобальной компьютерной сети Интернет или использования иных технических средств и представления отчетности в Нацбанк на предмет его соответствия установленным требованиям.
ООО Системгейтс Лимитед стала восьмой форекс компанией, получившей положительный ответ белорусского финансового регулятора. Между тем, ровно год назад, WELTRADE, торговый бренд, зарегистрированной в Белизе, компании Systemgates Capital, вышла из состава Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН, белорусского аналога ЦРФИН). Отметим, что брокер WELTRADE в основном таргетирует регион СНГ и Таиланд.
Источник: ru.forexmagnates.com