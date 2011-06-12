Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,847 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Ваши личные игрушки антистресс! Расскажите как вы успокаиваете нервишки)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Здоровье и спорт. Здоровый образ жизни. Правильное питание.
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:55
#1
  • STARTAPer •
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,376
Благодарностей: 775
УГ: 53
КП: 0.615
подарки
Ваши личные игрушки антистресс! Расскажите как вы успокаиваете нервишки)
Не для кого не секрет, что люди работающие в интернете часто испытывают от сильных сотрясений до микро стрессов которые имеют накопительный характер.

Не даром именно офисные работники зачастую попадают в сводку новостей как самоубийцы. Всему виной стресс, отсутствие правильного темпа жизни, отсутствие спорта, отсутствие приоритетов.

Давайте создадим этакую визитку наших вещей, которые приносят успокоение души и тела работников интернета ?

А пока покажу новую классную штуку которая начала завоевывать мир своей простотой и уникальностью) Хотя вроде обычная штука, но в руках она дает приятную вибрацию, и положительные эмоций ...

Так наверное пора написать что это за штука, а то начнете о непристойностях думать

Это штука называется Спиннер, новая разработка игрушка антистресс


Если кому то удалось уже поюзать, напишите свои впечатления

Мне пока не удалось использовать такую новую игрушку, однако могу поделиться тем, что пробовал использовать

Мячики антистресс - для меня это просто аут. Вот просто неприятные ощущения и не более) Может кому то и нравится, но эта штука явно не для меня)

Четки - Успех и антистресс - вот это уже назойливая штука и если вы начали ими пользоваться то в стрессовых ситуация просто на автомате начинаете крутить и перебирать эти шарики. Успокаивает ли? Как гласит инструкция "Да" , да деле же помогает немного сфокусировать энергию в спокойное русло, но не более.


Массажер - антистресс одна из самых удивительных штук, которые очень просты и бесподобны в применении) Очень все просто, но простенький массаж может реально отвлечь и погрузить в беззаботность )


Поделитесь своими штучками антистрессами (желательно с фото)

Специально для mmgp.ru
Автор : BiziAlen
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Регистрируйся на MMGP и получай звонкую монету в кармане:)
BiziAlen на форуме  
Ответить
Метки
здоровье
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Умные" игрушки "слили" личные данные 800 тысяч пользователей Annett Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.03.2017 22:40
Куплю hyip-sale.com расскажите? joggger Архив 10 04.07.2015 01:15
Расскажите о БА PXOW Max Brown Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru 6 12.06.2011 15:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар sum iskorka
Советы по написанию статей от Умнички Сумеречной Искорки
От sum iskorka в разделе «Копирайтинг»
Аватара нет
ПАММ-счёт peacemakerer:8107 (PrivateFX)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Sunrize7
Western Union поглотит MoneyGram?
От Sunrize7 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tigr
1 октября Яндекс.Деньги отключат свои пластиковые карточки изданные «Тинькофф Банком»
От tigr в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Drum13
Покупательскую способность граждан России считаем в бигмаках
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар forfor
Стартап из Китая NIO показал модель беспилотного электромобиля
От forfor в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
410,847
Тем
469,691
Сообщений
11,608,688

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube