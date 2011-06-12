Ваши личные игрушки антистресс! Расскажите как вы успокаиваете нервишки)

Не для кого не секрет, что люди работающие в интернете часто испытывают от сильных сотрясений до микро стрессов которые имеют накопительный характер.
Не даром именно офисные работники зачастую попадают в сводку новостей как самоубийцы. Всему виной стресс, отсутствие правильного темпа жизни, отсутствие спорта, отсутствие приоритетов.
Давайте создадим этакую визитку наших вещей, которые приносят успокоение души и тела работников интернета ?
А пока покажу новую классную штуку которая начала завоевывать мир своей простотой и уникальностью) Хотя вроде обычная штука, но в руках она дает приятную вибрацию, и положительные эмоций ...
Так наверное пора написать что это за штука, а то начнете о непристойностях думать
Это штука называется Спиннер, новая разработка игрушка антистресс
Если кому то удалось уже поюзать, напишите свои впечатления
Мне пока не удалось использовать такую новую игрушку, однако могу поделиться тем, что пробовал использовать
Мячики антистресс - для меня это просто аут. Вот просто неприятные ощущения и не более) Может кому то и нравится, но эта штука явно не для меня)
Четки - Успех и антистресс - вот это уже назойливая штука и если вы начали ими пользоваться то в стрессовых ситуация просто на автомате начинаете крутить и перебирать эти шарики. Успокаивает ли? Как гласит инструкция "Да" , да деле же помогает немного сфокусировать энергию в спокойное русло, но не более.
Массажер - антистресс одна из самых удивительных штук, которые очень просты и бесподобны в применении) Очень все просто, но простенький массаж может реально отвлечь и погрузить в беззаботность )
Поделитесь своими штучками антистрессами (желательно с фото)
Специально для mmgp.ru
Автор : BiziAlen