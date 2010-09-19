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Российский стартап Try.Fit привлек €250 000 для сервиса виртуальной примерки обуви

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Российский стартап Try.Fit привлек €250 000 для сервиса виртуальной примерки обуви


Фирма «1C» инвестировала свыше 250 тыс. евро в российский проект «Try.Fit», занимающийся созданием инновационных решений для виртуальной примерки обуви. О данном событии журналистам сообщил учредитель стартапа Ваган Мартиросян.

Сервис Try.Fit собирается использовать полученные средства для изготовления 3D-сканеров, исследовательских и маркетинговых целей, а также увеличения количества продаж.

Учрежденный в январе прошлого года проект разработал уникальную технологию на основе трехмерных моделей, которая помогает потребителям подбирать обувь. Посредством особого сканера составляется 3D-модель обуви. В процессе виртуальной примерки применяется иной 3D-сканер для получения образа стопы и мобильное приложение, выдающее клиенту перечень доступных моделей. Данный стартап был учрежден Ваганом Мартиросяном, Майклом Уолдманом и Сергеем Завельским.



Как утверждает Мартиросян, в настоящее время Try.Fit активно трудится над интеграцией своего сервиса с обширной линейкой продуктов 1С. ''Любые бренды обуви, использующие 1С, будут иметь возможность применять нашу разработку'', — комментирует он.

В январе прошлого года Try.Fit получил 200 тыс. евро инвестиций от венчурного капиталиста Димы Синицына. В середине прошлого года стартап профинансировали инвестиционная компания Pulsar VC и гендиректор фирмы «1С-Рарус» Дима Казачков.


Мартиросяном также было отмечено, что проект за год и четыре месяца привлек в 4-х инвестиционных раундах 650 тыс. евро. В следующие 18 месяцев сервис собирается получить дополнительно 1,5 миллиона долларов инвестиций.

В 2012 году предприниматель Мартиросян учредил проект Dressformer, позволяющий клиенту осуществлять примерку одежды от интернет-магазинов с помощью собственного 3D-изображения. Два года назад Мартиросян прекратил управлять данным проектом, однако остался в списке акционеров компании.

По материалам vc.ru

https://text.ru/antiplagiat/591a0154e5943
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