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В Apple приступили к тестированию беспилотных авто

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#1
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В Apple приступили к тестированию беспилотных авто
Информационное агентство Bloomberg выложило фотографию, на которой можно видеть одну из беспилотных машин Apple, выполненную на базе Lexus RX450h. Фото позволяет сделать некоторые выводы. Авто имеет 64-канальный лидар от американской фирмы Velodyne, две радиолокационные станции и несколько камер кругового обзора. Стоит сказать, что ни одно из вышеназванных устройств не является детищем самой Apple. Однако полученный в результате испытаний опыт будет, безусловно, бесценным для инженеров компании.

В Apple получили право на испытание беспилотных авто на территории Калифорнии в апреле 2017 года. Всего позволено испытать три автомобиля Lexus RX450h. Право управлять данными транспортными средствами есть у шести испытателей. На сегодня калифорнийские власти выдали разрешение на проведение испытаний беспилотников многим компаниям. Так что этот американский штат стал своего рода Меккой для беспилотных авто. Тесты на реальных дорогах позволяют разработчикам беспилотных авто настроить алгоритмы управления, проложить маршруты и устранить недостатки программного обеспечения.

Напомним, в прошлом году стало известно, что «яблочная» компания перезапустит проект собственного автомобиля под кодовым обозначением Titan, который де-факто стал отказом от разработки авто. Но при этом Apple продолжила работу над беспилотной системой, которую можно будет использовать на авто от других производителей.

В настоящее время дальше всех в вопросе создания беспилотных автомобилей продвинулись специалисты Google. Ранее инженеры компании представили свой собственный беспилотный мини-автомобиль, однако в дальнейшем от него отказались в пользу создания систем автоматического пилотирования для других машин. Система автопилотирования будет продаваться в виде дополнительного сервиса.
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