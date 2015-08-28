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Компания Yitu Technology получает инвестиции в размере $55 млн

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Компания Yitu Technology получает инвестиции в размере $55 млн

Инвестиционная компания Hillhouse Capital Group провела раунд финансирования серии C в размере $55 млн. Инвестиции были получены компанией Yitu Technology, специализирующейся в области искуственного интеллекта и машинного зрения.

Yunfeng Capital, Sequoia Capital, Banyan Capital и Zhen Fund также приняли участие в этом раунде финансирования. Компания, которая поставляет свои технологии распознавания лиц в китайские таможни и китайские бюро иммиграционной инспекции, не раскрывает свою оценочную стоимость на данный момент, но в прошлом году компания была оценена в $1 млрд.

"Yitu имеет все возможности проводить инновации в будущем. Мы уверены в их возможностях улучшить текущее качество здравоохранения, применяя технологии искусственного интеллекта", - заявил Дэвид Йу, председатель Yunfeng Capital.

Продукция и услуги Yitu включают в себя интеллектуальную систему безопасности Yitu Dragonfly Eye (систему, основанную на технологии машинного зрения и предназначенную для обеспечения городской безопасности, интеллектуального транспорта и интеллектуальных финансовых функций), City Data Hub (решения для оптимизации управления городским транспортом) и Smart Healthcare (помощь в скрининге заболеваний и диагностике изображений). Компания также производит интеллектуальное оборудование, которое позволяет машинам видеть, слышать и понимать происходящее вокруг.

China Merchants Bank использует технологию распознавания лиц компании Yitu в 1500 своих банковских точках. Yitu также сотрудничала с облачным вычислительным подразделением Alibaba для обеспечения облачной платформы для местного полицейского бюро в западной провинции Гуйян.

Yitu планирует использовать последние поступления для инвестиций в исследования и разработки, касающиеся применения искусственного интеллекта в здравоохранении и других секторах. Компания уже разработала первую в Китае интеллектуальную медицинскую платформу для визуализации изображений, которая может обеспечить диагностику скринированных данных пациентов.

В 2013 году Yitu получила инвестиции из фонда Zhen. В 2014 году Sequoia Capital и Banyan Capital вложили нераскрытую сумму в компанию в раунде финансирования серии A. В 2016 году Yunfeng Capital возглавил раунд серии B стоимостью десятки миллионов долларов, согласно информации, опубликованной на веб-сайте компании.

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